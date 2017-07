Hoa Kỳ kết thúc điều tra vụ xả súng vào cảnh sát ở Dallas

Cách đây đúng 1 năm, bên lề một cuộc tuần hành ôn hòa phản đối bạo lực của cảnh sát, 5 nhân viên an ninh Mỹ bị sát hại ở Dallas. Vụ xả súng trên được coi là vụ tấn công gây nhiều thiệt hại nhất về nhân mạng cho ngành an ninh Mỹ thời hiện đại. Cuộc điều tra về vụ xả súng ở Dallas đã hoàn thành vào hôm qua 08/07/2017.

Từ New York, thông tín viên RFI Grégoir Pourtier cho biết thêm chi tiết :

Với 5 người chết và 9 người bị thương, tất cả các nạn nhân đều thuộc lực lượng an ninh, với nhiều giờ vây bắt và khó đoán định, trận phục kích Dalas đã làm rung chuyển cả nước Mỹ và làm dấy lên nhiều câu hỏi về xã hội Hoa Kỳ.

Kẻ xả súng, một cựu quân nhân đã từng phục vụ tại Afghanistan, đã hét lên là y « muốn giết người da trắng, và nhất là cảnh sát da trắng ». Người này đã hành động nhân một cuộc tuần hành ôn hòa phản đối các hành vi bạo lực của cảnh sát. Vào giai đoạn đó, một số người cho rằng cảnh sát gây ra cái chết cho quá nhiều thanh niên da đen.

Mười ngày sau, tại Louisiana, một người đàn ông khác, một cựu trung sĩ Hải Quân, cũng sát hại 3 người thuộc lực lượng an ninh, và vẫn với cái cớ là để trả thù. Một cảnh sát bị thương trong vụ này đã kiện hiệp hội Black Lives Matter (Người da đen đáng được sống) về tội kích động bạo lực.

Tất cả những điều trên khơi lại câu hỏi về trách nhiệm của mỗi người, trong khi việc tha bổng cho nhiều cảnh sát thời gian qua lại gây nhiều tranh cãi.

Tính từ đầu năm, số người thiệt mạng do lực lượng an ninh vẫn không giảm, trung bình khoảng 3 người/ngày, nhưng các cuộc tranh luận lớn ở tầm quốc gia lại giảm so với năm 2016.