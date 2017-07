Tin tặc Nga bị nghi tấn công vào nhà máy điện nguyên tử Mỹ

Trong lúc tại hội nghị G20 ở Đức, hai ông Donald Trump và Vladimir Putin nêu ra khả năng tin tặc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ, thì một vụ tấn công tin học khác lại nổi lên tại Hoa Kỳ. Lần này là hơn một chục nhà máy điện bị xâm nhập, theo báo cáo của FBI và bộ An ninh Nội địa, được New York Times tiết lộ hôm 06/07/2017. Tuy tin tặc không thể kiểm soát được cơ sở hạ tầng, nhưng có ít nhất một nhà máy điện nguyên tử bị nhắm đến, và những chỉ dấu đầu tiên lại cho thấy là từ Nga.