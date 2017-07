(South China Morning Post) – Thượng đỉnh Trung-Nhật-Hàn bị hoãn

Theo hãng tin Kyodo của Nhật Bản ngày 30/06/2017, thượng đỉnh ba bên Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ không diễn ra vào tháng 07/2017 như dự kiến. Một trong các lý do là bất đồng gay gắt của Trung Quốc và Hàn Quốc về việc triển khai hệ thống lá chắn tên lửa THAAD của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc. Còn theo tờ South China Morning Post trích một nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc cho biết tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật Bản và Trung Quốc trên biển Hoa Đông cũng là một lý do khiến thượng đỉnh ba bên bị hoãn.

(AFP) – Ngải Vị Vị ghép ảnh Lego ủng hộ tự do ngôn luận tại New York

Nghệ sĩ tranh đấu Trung Quốc đã ghép 1,2 triệu miếng Lego để tạo nên hình tượng 176 nhà đấu tranh cho quyền tự do tư tưởng. Trong số các chân dung được trưng bày có cựu nhân viên an ninh Mỹ Snowden, lãnh đạo Nam Phi Mandela hay mục sư Hoa Kỳ Luther King, tuy nhiên đa số các hình tượng này là các nhà ly khai Trung Quốc, châu Á hoặc Trung Đông ít có tên tuổi. Địa điểm trưng bày của Ngải Vị Vị chỉ cách Nhà Trắng có vài bước chân. Ngải Vị Vị khẳng định « tự do tư tưởng là yếu tố quan trọng nhất của nghệ thuật ».

(AFP) – Hạ Viện Đức ủng hộ hôn nhân đồng giới

Bất chấp sự phản đối của thủ tướng Đức Angela Merkel, với đa số phiếu thuận, Hạ Viện nước này hôm qua đã tán thành dự luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Để chính thức có hiệu lực, dự luật trên còn phải được Thượng viện bỏ phiếu chấp thuận. Nếu được thông qua, Đức sẽ trở thành 1 trong 20 quốc gia phương Tây và là nước thứ 13 ở châu Âu công nhận hôn nhân đồng giới.

(AFP) – Thủ tướng Anh có được sự tín nhiệm của Nghị Viện

Ngày 29/06/2017, Nghị viện Anh đã bỏ phiếu tín nhiệm đối với chính phủ của thủ tướng Anh Theresa May, được thành lập sau cuộc bầu cử lập pháp ngày 08/06. Nhờ có được sự ủng hộ của đảng bảo thủ Bắc Ailen DUP, chính phủ Theresa May đã có được đa số sít sao, với 323 phiếu thuận và 309 phiếu chống, tức là chỉ chênh nhau có 14 phiếu.

(AFP) – NATO điều thêm quân tới Afghanistan

Ngày 29/06/2017, sau cuộc họp bộ trưởng Quốc Phòng các nước thành viên, tổng thư ký Liên Minh Quân Sự Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg tuyên bố là NATO sẽ điều thêm quân đến Afghanistan, nhưng không phải để tham gia chiến đấu mà chỉ để tăng cường hỗ trợ quân đội Afghanistan chống Taliban. Theo nhiều nguồn tin ngoại giao, NATO cần điều thêm 2.500-3.000 binh lính vào năm 2018 thì mới hoàn thành nhiệm vụ ở Afghanistan.

(AFP) - Hoa Kỳ: Iran « nhiều lần cố ý vi phạm » nghị quyết LHQ

Bằng chứng được đại sứ Mỹ bên cạnh Liên Hiệp Quốc, Nikki Haley, nêu lên là Iran đã « nhiều lần bắn thử tên lửa đạn đạo, buôn lậu vũ khí », mua công nghệ tên lửa và vi phạm lệnh cấm ra nước ngoài đối với một số sĩ quan. Trong cuộc họp của Hội Đồng Bảo An về Iran, đại sứ Mỹ cũng cáo buộc Liên Hiệp Quốc không hề đưa ra bất kỳ biện pháp nào để đáp trả những vụ vi phạm trên.

(AFP) – G20: Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp đồng nhiệm Nga Vladimir Putin

Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nguyên thủ Nga - Mỹ. Theo thông báo của Nhà Trắng ngày 29/06/2017, tổng thống Hoa Kỳ muốn có mối quan hệ mang tính xây dựng hơn nữa với Nga và nhấn mạnh một trong những mục tiêu trong chuyến công du châu Âu sắp tới của Donald Trump là cùng châu Âu tìm kiếm sách lược chung để vừa phát triển mối quan hệ mang tính xây dựng với điện Kremlin, vừa đáp trả thái độ gây mất ổn định của Matxcơva.

(Reuters) – Cựu chỉ huy Vệ Binh Quốc Gia Venezuela bị thẩm vấn

Ngày 29/06/2017, ông Antonio Benavides bị chưởng lý triệu tập để trả lời các cáo buộc về việc vi phạm nhân quyền « nghiêm trọng và có hệ thống » nhắm vào những người tham gia các đợt biểu tình chống chính phủ. Ông Antonio Benavides bị cách chức vào tuần trước và sẽ phải ra trình diện tư pháp vào ngày 06/07. Cựu chỉ huy Vệ Binh Quốc Gia Venezuela đối mặt với nhiều cáo buộc như dùng vũ lực để trấn áp biểu tình, sử dụng vũ khí trái phép, đối xử tàn bạo và tra tấn người biểu tình, bắt giữ họ trái phép …

(AFP) – Biến đổi khí hậu : Châu Âu báo động từ núi băng Antisana, Ecuador

Núi băng Antisana ở Ecuador đang tan chảy nhanh chóng. Tại chân ngọn núi băng này, đại sứ Đức, Pháp, Anh và Tây Ban Nha ngày 29/06/2017 đã kêu gọi đấu tranh chống hiện tượng Trái Đất nóng dần. Bốn nhà ngoại giao trên đã leo lên độ cao 4.800 mét so với mực nước biển để treo khẩu hiệu « Làm cho hành tinh xanh trở lại ». Hoạt động này do viện Nghiên Cứu và Phát Triển Pháp (IRD) tổ chức. Đại sứ châu Âu Mariane Van Steen nói với AFP « Những ai từng nghĩ rằng không có biến đổi khí hậu thì hãy tới đây mà xem ».

(AFP) – Biến đổi khí hậu đe dọa bất bình đẳng gia tăng

Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Science, Hoa Kỳ, khẳng định nếu không có các biện pháp chống lại việc Trái Đất bị hâm nóng, thì bất bình đẳng tại Hoa Kỳ càng thêm nghiêm trọng. Theo ước tính, thu nhập của một phần ba người có thu nhập thấp nhất, nói cách khác những người nghèo nhất, sẽ bị mất đi khoảng 20%. Các tác giả của nghiên cứu dự báo, miền nam và trung sẽ là những nơi bị thiệt hại nặng nhất, do hoạt động kinh tế sẽ di chuyển về phía bắc và phía tây.