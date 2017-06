Brexit: Thủ tướng Anh trấn an công dân châu Âu

Thủ tướng Anh Therasa May, hôm qua 26/06/2017, đã giải thích chi tiết về quy chế mới dự kiến áp dụng cho 3,2 triệu công dân châu Âu sống và làm việc tại Anh Quốc sau Brexit. Thủ tướng Therasa May muốn trấn an họ. Tuy nhiên, một số điều kiện mà Luân Đôn đưa ra, bị tiếp nhận một cách lạnh nhạt.