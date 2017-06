(Reuters) - Trung Quốc : Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ đến Hồng Kông. Tân Hoa Xã ngày 25/06/2017 khẳng định ông Tập lưu lại từ ngày 29/06 đến 01/07 nhân dịp 20 năm Hồng Kông được Anh Quốc trao trả lại cho Trung Quốc và dự lễ nhậm chức trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam).

(AFP) - Trung Quốc : Sạt lở đất tại Tứ Xuyên, tìm thấy xác 25 nạn nhân. Ngày 25/06/2017, chính quyền địa phương cho biết mới chỉ tìm thấy ba dân cư làng Tân Ma (Xinmo) thoát nạn sau vụ lở đất vào sáng sớm 24/06, gần 100 người mất tích. Hơn 3.000 nhân viên cứu hộ có mặt tại chỗ nhưng ít có hy vọng tìm thấy người còn sống sót.

(AFP) - Nhật Bản muốn mở đối thoại với Anh Quốc về thỏa thuận tự do mậu dịch. Theo báo Nikkei ngày 25/06/2017, Brexit khiến Tokyo lo ngại. Thủ tướng Shinzo Abe sẽ đàm phán với Anh về một thỏa thuận tự do mậu dịch song phương một khi Luân Đôn ra khỏi Liên Âu. Có hơn 1.000 hãng Nhật đang hoạt động tại Anh, tuyển dụng 140.000 nhân viên. Tổng số vốn đầu tư của Nhật Bản vào vương quốc Anh lên tới 96 tỷ đô la. Về phía Luân Đôn, chính quyền Anh khẳng định muốn duy trì tự do mậu dịch với 48 nền kinh tế đang phát triển sau Brexit.

(AFP) - Indonesia : Hai người tình nghi theo Daech đâm một cảnh sát. Theo chính quyền ngày 25/06/2017, hai kẻ này đã hô vang "Allah Akbar" khi xông vào trụ sở cảnh sát ở thành phố Medan. Một thủ phạm bị bắn hạ, người kia bị thương. Cả hai bị tình nghi có quan hệ với Daech vì cảnh sát tìm thấy cờ của tổ chức này cùng với nhiều sách vở và CD liên quan đến Daech tại nhà của một trong hai nghi phạm.

(AFP) - Pakistan : Xe bồn chở xăng phát nổ, 123 người chết. Tai nạn xảy ra sáng sớm 25/06 gần thành phố Đông Ahmedpur, cách phía nam Lahore khoảng 500 km. Chiếc xe chở khoảng 40.000 lít xăng bị lật đổ và người dân chạy đến hốt xăng chảy trên đường. Mười phút sau, chiếc xe phát nổ và tạo thành một quả cầu lửa nuốt trọn những người đang hôi xăng. Khoảng 100 người bị thương, trong đó rất nhiều người bị bỏng nặng trên 80%.

(AFP) - Anh Quốc : Nghị Viện bị tin tặc tấn công. Theo thông báo ngày 24/06/2017 gửi đến các nghị sĩ, tin tặc nhắm vào tất cả các tài khoản sử dụng của Nghị Viện, buộc Nghị Viện phải "khóa đường truy cập từ bên ngoài để bảo vệ hệ thống mạng". Trước đó, truyền thông Anh cho biết tin tặc rao bán mật khẩu để truy cập vào tài khoản của các nghị sĩ.

(AFP) - Nhiều bộ trưởng Anh muốn thủ tướng May từ chức. Theo nhật báo Sunday Times ngày 25/06/2017, uy tín của thủ tướng Anh đang suy giảm đến mức nhiều bộ trưởng trong nội các của Theresa May muốn bà sớm từ chức. Nhân vật đang lên trong hàng ngũ của đảng Bảo Thủ là đương kim bộ trưởng Tài Chính Philip Hammond. Bà May bị chỉ trích để mất đa số tuyệt đối tại Quốc Hội và, hai tuần lễ sau bầu cử, vẫn chưa đạt được thỏa thuận sau cùng với đảng bảo thủ Bắc Ai Len để thành lập chính phủ liên minh.

(RFI) - Đức : Đảng Xã Hội-Dân Chủ tổ chức đại hội. Chương trình nhấn mạnh đến công bằng xã hội của đảng sẽ được thông qua trong ngày đại hội 25/06 tại Dortmund. Ứng viên thủ tướng Martin Schulz của đảng nhận được sự ủng hộ của cựu thủ tướng Schroder. Ông muốn tấn công trực diện đối thủ Angela Merkel. Tuy nhiên, theo thăm dò, hiện đảng Xã Hội-Dân Chủ đang bị liên minh Dân Chủ Thiên Chúa Giáo (CDU) bỏ xa.

(AFP) - Ivanka Trump bị kiện "sao chép" kiểu giày ăn khách của một hãng Ý. Một tòa án tại New York ngày 23/06/2017 ra phán quyết đòi con gái của tổng thống Trump và cũng là cố vấn của Nhà Trắng, Ivanka, phải trả lời về vụ "sao chép" kiểu của hãng giầy Ý Aquazzura. Trên nguyên tắc, Ivanka Trump sẽ điều trần với tư cách là nhân chứng. Buổi điều trần sẽ diễn ra ngay tại thủ đô Washington trước cuối tháng 10/2017.