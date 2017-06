(Reuters) – Cái chết của sinh viên Mỹ : Bắc Triều Tiên bác bỏ cáo buộc của Washington. Hôm nay, 23/06, người phát ngôn của bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên tuyên bố Bình Nhưỡng không chịu trách nhiệm về cái chết của người sinh viên 22 tuổi Otto Warmbier, qua đời ít ngày sau khi được trả về Mỹ trong tình trạng hôn mê. Theo Bắc Triều Tiên, nguyên nhân cái chết của sinh viên này vẫn còn là « điều bí hiểm ». Việc sinh viên Mỹ chết sau khi được thả khiến gây phẫn nộ trong cộng đồng quốc tế. Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu điều tra về vụ này.

(AFP) – Mỹ cáo buộc phe thân Nga, đông Ukraina đe dọa quan sát viên tổ chức an ninh hợp tác châu Âu. Hôm qua, người phát ngôn của bộ Ngoại Giao Mỹ thông báo Washington « hết sức quan ngại » về chiến dịch hành hung nhắm vào các quan sát viên của OSCE, tổ chức An Ninh và Hợp Tác Châu Âu, làm việc tại vùng Donbass, miền đông Ukraina, để giám sát việc tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn. Hoa Kỳ, kêu gọi Matxcơva « sử dụng ảnh hưởng của mình » để chấm dứt chiến dịch hành hung này, và tạo đầy đủ các điều kiện, bảo đảm an toàn cho các quan sát viên. Hiện có khoảng 600 quan sát viên OSCE tại miền đông Ukraina.

(Reuters) – Hoa Kỳ ngưng nhập thịt bò Brazil. Bộ Nông Nghiệp Mỹ thông báo đình chỉ nhập khẩu thịt bò từ Brazil, do an toàn thực phẩm không bảo đảm. Mỹ đã nâng cấp cảnh giác đối với thịt bò Brazil, và áp dụng các thẩm tra về chất lượng thịt cũng như các món ăn chứa thịt bò Brazil kể từ tháng 3/2017. Trước đó, tư pháp Mỹ mở điều tra về các tập đoàn công nghiệp thực phẩm Brazil JBS và BRF, bị tình nghi đã hối lộ các cơ quan an toàn thực phẩm để họ nhắm mắt làm ngơ cho các sản phẩm thịt bò bị hư được nhập vào Mỹ. Brazil là quốc gia xuất khẩu số một thế giới về thịt bò và thịt gia cầm.

(AFP) – Tòa án Nga phạt 5 ngày tù đối với một cộng sự của lãnh đạo đối lập Navalny. Ông Leonid Volkov bị tòa án quận Simonovsky, Matxcơva phạt 5 ngày tù giam, đúng bằng thời gian ông bị câu lưu tại trụ sở cảnh sát. Cộng sự của lãnh đối lập Nga bị cáo buộc tổ chức các cuộc biểu tình chống tham nhũng không được phép, trên khắp nước Nga, hồi giữa tháng. Hơn 1.700 người biểu tình ngày 12/06 đã bị câu lưu.

(Reuter) – Một cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ phủ nhận tội ác của chế độ diệt chủng. Cựu thủ lĩnh Khieu Samphan, 85 tuổi, bị xét xử vì các tội ác phạm phải trong thời gian chế độ Khmer Đỏ cai trị Cam Bốt, gây ra cái chết của gần hai triệu người. Trong phiên tòa kết thúc hôm nay, nhân vật này đã phủ nhận toàn bộ tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ, đồng thời tố cáo đây là chuyện do Việt Nam tạo dựng, để biện minh cho việc xâm lược Cam Bốt.