(AFP) – Philippines trả tự do cho 19 cảnh sát bị cáo buộc giết người tùy tiện trong chiến dịch chống ma túy. Phát ngôn viên ngành cảnh sát Philippines Ronald dela Rosa ngày 19/06/2016 cho biết 19 người này nói trên được trả tự do hôm 16/06/2017, sau khi nộp tiền thế chân. Những người này, hồi tháng 3/2017 bị quy tối giết người. Theo các thống kê chính thức của Manila, trong 11 tháng đầu nhiệm kỳ tổng thống của ông Duterte, đã có hơn 3.000 người bị nhân viên an ninh Philippines giết hại trong các chiến dịch chống ma túy, 5.700 trường hợp bị tử hình qua xét xử.

(AFP) – Sáu quân nhân Thái Lan thiệt mạng ở Pattani sát biên giới với Malaysia. Theo các nguồn tin cảnh sát Thái Lan vụ tấn công diễn ra vào sáng ngày 19/06/2017. Một chiếc xe của quân đội Thái tuần tra khu vực bị trúng bom. Đây là vụ nổ bom thứ nhì trong vùng, xảy ra từ đầu năm 2017. Cảnh sát đang điều tra và cho rằng thủ phạm là các phần tử theo đạo Hồi đòi ly khai. Bạo động dấy lên trong khu vực từ năm 2004, làm gần 6.800 người thiệt mạng. Xung đột ở miền nam Thái Lan bị cộng đồng quốc tế lãng quên. Tập đoàn quân sự Thái đến nay từ chối đàm phán với phe nổi dậy theo đạo Hồi, mang tên tổ chức Barisan Revolusi Nasional (BRN).

(AFP) – Liên Hiệp Châu Âu triển hạn thêm một năm lệnh cấm vận trừng phạt nước Nga thôn tính bán đảo Crimée của Ukraina. Một nguồn tin ngoại giao châu Âu ngày 19/06/2017 cho biết như trên. Quyết định này sẽ được chính thức ban hành nhân thượng đỉnh tại Bruxelles, mở ra trong hai ngày 22 và 23 tháng 6/2017.

(AFP) – Hỏa hoạn cháy rừng tại Bồ Đào Nha, một công dân Pháp thiệt mạng trong số hơn 60 người tử vong. Hơn một ngàn lính cứu hỏa vẫn được huy động để dập tắn cơn hỏa hoạn. Trời nắng nóng với nhiệt độ hơn 38 độ C và hạn hán, gió to là trở ngại lớn. Lisboa cầu viện các đối tác châu Âu tiếp tay dập tắt nạn cháy rừng.

(AFP) - Hải quân Nga -Trung chuẩn bị tập trận tại biển Baltic. AFP dẫn lại nguồn tin từ Tân Hoa xã Hôm nay 19/06/2017, cho hay, hải quân Nga và Trung Quốc sẽ tiến hành các cuộc tập trận trong vùng biển Baltic vào cuối tháng Bảy tới. Hãng tin chính thức Trung Quốc hôm qua cho biết một khu trục hạm được áp tải bởi hai chiến hạm khác đang trên đường tới vùng biển Baltic. Từ năm 2012 Nga và Trung Quốc vẫn luân phiên tổ chức các cuộc diễn tập hàng năm trong vùng biển của mỗi nước. Trong quá khứ, các cuộc tập trận hải quân Nga - Trung đã diễn ra ở các vùng biển nhạy cảm, như năm ngoái diễn ra tại Biển Đông, khu vực đang có nHững tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh và các nước trong khu vực.

(AFP) - Năm 2016, di dân vì xung đột đạt con số kỷ lục. Theo báo cáo của Cao Ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn HCR, số người phải rời bỏ nhà cửa và chạy tị nạn chiến tranh xung đột trên thế giới trong năm 2016 đã lên tới 65,6 triệu người. Như vậy trung bình cứ 113 người dân trên thế giới có 1 người phải rời bỏ quên hương bản quán chạy lánh nạn chiến tranh. Syria, Irak, Colombia và Nam Soudan và là những điểm xuất phát chính của dòng người di cư bất đắc dĩ này. Trong dòng người chạy nạn trên có tới hơn 22 triệu trẻ em.