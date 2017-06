Diễn viên hài mở triển lãm ‘‘Thư viện twitter’’ của tổng thống Trump

Việc tổ chức triển lãm « thư viện tweet của tổng thống » là một cách để nhắc đến các thư viện mà tổng thống Mỹ nhiều đời đã xây dựng, sau khi rời chức vụ, để làm nơi lưu trữ các tài liệu quý (1). Đây là dịp mà công chúng có thể tìm xem toàn bộ các thông điệp twitter của Donald Trump, kể từ năm 2009, khi tổng thống tương lai bắt đầu mở tài khoản cá nhân @realDonaldTrump. Một số thông điệp nổi tiếng nhất của tổng thống nhiều bê bối này được đóng khung vàng cẩn thận, giống như trong viện bảo tàng.

Đọc thêm : Tin hay không tin vào những phát biểu của tổng thống Mỹ Donald Trump

Tài khoản twitter cá nhân được Donald Trump tiếp tục sử dụng sau khi nhậm chức tổng thống ngày 20/01/2017, thay vì tài khoản chính thức @POTUS. @realDonaldTrump hiện được hơn 32 triệu dân mạng theo dõi.

Trong triển lãm này có cả một tấm bản đồ thế giới để chỉ ra mối liên hệ giữa các thông điệp tweet của tổng thống Trump với các nước. Tuy nhiên, theo một thống kế, đối tượng tweet nhiều nhất của ông Trump là đối thủ, người tiền nhiệm Barack Obama.

Đặc biệt tại triển lãm, có một phòng Bầu Dục mô phỏng và một số toa lét giống như ở Nhà Trắng, nơi khách thăm có thể vào đây để tweet « theo kiểu tổng thống Trump », để thể hiện quan điểm về các vấn đề thời sự chính trị thế giới.

Đọc thêm : Ngoại giao Twitter của Donald Trump

Tác giả của cuộc triển lãm, diễn viên hài Trevor Noah, là người dẫn chương trình nổi tiếng của mục « The Daily Show » của kênh truyền hình cáp Comedy Central.

Dự luật « Covfefe » cấm Donald Trump tự xóa thông điệp trên twitter cá nhân

Triển lãm diễn ra chớp nhoáng nói trên được tổ chức trong bối cảnh một dân biểu Mỹ vừa đệ trình một dự luật hồi đầu tuần này, yêu cầu coi các bình luận trên twitter của tổng thống là « phát ngôn chính thức », và vì tầm quan trọng của chúng, các twett của tổng thống cần được lưu trữ và tổng thống không được tự tiện xóa bỏ, kể cả đối với tài khoản cá nhân.

Theo Reuters, dự luật mang tên « Covfefe » là viết tắt của « Communication Over Various Feeds Electronically For Engagement act ». Khi dùng cái tên « Covfefe », nghị sĩ Dân Chủ Mike Quigley, người đề xuất dự luật, ắt hẳn muốn nhại lại một tweet nổi tiếng gần đây của Donald Trump có chữ covfefe.

Chữ covfefe trong thông điệp tweet « Despite the constant negative press covfefe » ngày 31/05 có thể hiểu là “coverage” bị viết sai. Thế nhưng, tweet này bị chủ nhân xóa bỏ, để thay bằng một thông điệp mới đầy giễu cợt : « Who can figure out the true meaning of "covfefe" ??? Enjoy! » (tạm dịch là : Đố ai đoán được ý nghĩa thực sự của chữ “covfefe”. Tận hưởng nhé !).

Rõ ràng giọt nước đã tràn ly !

----

(1) Đầu tháng 5/2017, Barack Obama công bố mô hình dự án « thư viện tổng thống » đầy tham vọng của ông, với mục tiêu là nơi ươm mầm cho thế hệ lãnh đạo tương lai. Dự án khu « thư viện » bao gồm một bảo tàng, một thư viện và một khu hội nghị. Thư viện Obama được xây dựng tại Chicago, sẽ khởi công từ năm 2021.