Úc đền bù 47 triệu euro cho dân nhập cư bị ngược đãi

Theo thông báo của văn phòng luật sư Slater and Gordon, được AFP trích dẫn, hôm qua, 14/06/2017, chính phủ Úc và một số công ty tư nhân phụ trách an ninh, đã đạt được thỏa thuận với đại diện bên nguyên đơn bao gồm 1905 dân nhập cư bị giam giữ và ngược đãi từ năm 2012 trong trại tị nạn trên đảo Manus, ở Papua New Guinea. Để tránh bị kiện ra trước tòa, Canberra chấp thuận đền bù 70 triệu đô la Úc (tương đương 47 triệu euro).