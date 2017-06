(Reuters) – Khủng bố ở Teheran : Iran bắt thêm sáu người. Nhà chức trách Iran hôm nay, 11/06/2017, thông báo đã bắt giữ thêm 6 người có liên quan tới các vụ tấn công khủng bố tại Teheran hôm thứ Tư 07/06 khiến 17 người thiệt mạng. Tư pháp cũng cũng thông báo lực lượng an ninh hôm qua đã tiêu diệt kẻ cầm đầu các vụ tấn công ở Teheran và bắt giữ 7 người bị tình nghi là tiếp tay cho các thủ phạm vụ khủng bố. Tổng cộng gần 50 người đã bị tư pháp bắt. Chính quyền Iran thông báo chiến dịch vây bắt vẫn còn tiếp diễn. Tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo Daech đã nhận là thủ phạm các vụ tấn công tự sát và xả súng vào tòa nhà Quốc Hội và đền thờ Khomeini.

(AFP) – Bắc Triều Tiên không xuất khẩu được than đá trong tháng 04/2017. Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, lượng than Bắc Triều Tiên xuất khẩu vào tháng Tư đã giảm xuống con số 0 . Đó là hệ quả của việc Trung Quốc quyết định ngừng nhập khẩu than đá từ Bắc Triều Tiên hồi tháng 02/2017 để gia tăng sức ép buộc Bình Nhưỡng chấm dứt chương trình phát triển hạt nhân. Hồi tháng Giêng, Bình Nhưỡng đã xuất 1.4 triệu tấn than đá, với tổng giá trị 126 triệu đô la.



(AFP) – Sri Lanka bắt một nhà sư cực đoan liên quan tới các vụ tấn công người Hồi Giáo. Cảnh sát Sri Lanka hôm nay 11/06/2017 bắt một thành viên quan trọng của nhóm sư sãi cực đoan Bodul Bala Sena. Tổ chức trên bị cáo buộc gây ra 16 vụ phóng hỏa nhắm vào nơi ở, đền thờ, doanh nghiệp và nghĩa trang của người Hồi Giáo từ tháng 4 đến nay, khiến các căng thẳng tôn giáo gia tăng tại đất nước này. Người Hồi Giáo chiếm 10% dân số Srilanka và hầu như ngày nào cũng bị tấn công. Liên Hiệp Châu Âu đã yêu cầu Sri Lanka hành động chấm dứt làn sóng bạo lực cuả sư sãi cực đoan. Bodul Bala Sena bác bỏ mọi cáo buộc về các vụ tấn công người theo đạo Hồi.

(AFP) - Đức thử nghiệm phần mềm nhận diện gương mặt ở ga tàu. Hôm qua 10/06/2017, bộ trưởng Nội Vụ Đức Thomas de Maizère thông báo sẽ thử nghiệm phần mềm nhận diện gương mặt tại một nhà ga ở Berlin nhằm phục vụ các cuộc điều tra chống khủng bố và tội phạm. AFP dẫn lời bộ trưởng Thomas de Maizère cho biết tại các nhà ga ở Đức hiện đã có hệ thống caméra giám sát nhưng nhà chức trách chưa có khả năng tải vào phầm mềm ảnh của một kẻ khủng bố đang lẩn trốn để nhận được báo động nếu người này xuất hiện tại một nhà ga.

(AFP) - 11/06/2017 Một nhóm võ trang tuyên bố « thả » con trai thứ của cố đại tá Kadhafi. Lữ đoàn Abou Bakr al-Sadiq, nhóm võ trang kiểm sóat thành phố Zenten, gần thủ đô Tripoli, tuyên bố đã « trả tự do » cho Seif al-Islam hôm thứ Sáu, nhân mùa chay Ramadan, theo lệnh ân của chính quyền ở « miền đông Libya » (thân Nga). Trong khi đó, Seif al-Islam lại bị chính quyền Tripoli, được quốc tế ủng hộ, kết án từ hình. Con trai thứ của nhà độc tài quá cố Libya bị lữ đoàn Abou Bakr al-Sadiq bắt giam tại Zenten, từ sáu năm nay. Luật sư của Seif al-Islam cho biết chưa có thể xác nhận hay phủ nhận tin này.

Reuters-10/06/2017 : Pháp, Đức huy động ngân sách quốc phòng chung cho châu Âu. Theo bộ trưởng quốc phòng Đức Ursula von der Leyen, hai đầu tàu Liên Hiệp Châu Âu đang đúc kết các đề nghị cụ thể lập ngân sách phòng thủ chung nhân cuộc thảo luận song phương vào ngày 13/07 tới. Hợp tác chế tạo máy bay không người lái, phương tiện vận chuyển quân sự cũng như nỗ lực chống thánh chiến và bình ổn khu vực sa mạc Sahel nằm trong kế hoạch chiến lược phỏng thủ chung. Cũng theo bộ trưởng quốc phòng Đức Ursula von der Leyen, Anh bỏ châu Âu và Donald Trump co cụm là hai yếu tố buộc Liên Hiệp Châu Âu phải tự cường về an ninh quốc phòng.

AFP-11/06/2017 :Ba binh sĩ Mỹ tử thương vì bị nội gián Taliban. Bộ Quốc Phòng Mỹ thông báo có ba binh sĩ bị bắn chết, người thứ tư bị thương sau khi bị một người lính Afghanistan nổ súng sát hại. Vụ việc xảy ra hôm thứ Bảy, trong một cuộc hành quân ở Nangarhar, nơi có sào huyệt của Daech, thuộc miền đông Afghanistan. Trước đó, taliban tuyên bố một « chiến sĩ nội gián» của Taliban thực hiện vụ tấn công này, giết bốn binh sĩ Mỹ.

(Reuters) – Trưng cầu dân ý về quy chế của đảo Porto Rico.Người dân đảo Porto Rico hôm nay 11/06/2017 được kêu gọi tổ chức trưng cầu dân ý về việc hòn đảo trở thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Để Porto Rico trở thành một tiểu bang, còn cần sự chấp thuận của tổng thống Donald Trump và Quốc Hội. Mỹ chiếm Porto Rico từ Tây Ban Nha vào năm 1898 nhưng không được hưởng quy chế như một tiểu bang, người dân đảo không có quyền bầu tổng thống, không được liên bang hỗ trợ tài chính, an sinh xã hội. Hiện Porto Rico đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế với món nợ 70 tỉ đô la, tỉ lệ người nghèo là 45%, giáo dục yếu kém …