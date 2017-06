Căng thẳng vùng Vịnh, Matxcơva lo ngại

Từ Matxcơva, thông tín viên Jean-Didier Revoin phân tích :

Khi gặp đồng nhiệm Qatar, ngoại trưởng Serguei Lavrov nhắc lại là nước Nga có một nguyên tắc là không can thiệp vào nội bộ nước ngoài, không nhúng tay vào quan hệ song phương của các nước khác. Tuy nhiên, ngoại trưởng Nga nhấn mạnh là Matxcơva không vui thích gì khi thấy bang giao giữa các đối tác của Nga bị suy thoái.



Nhân tiếp ngoại trưởng Qatar, Mohamed ben Abderrahmane Al-Thani, Matxcơva không bỏ lỡ cơ hội để khẳng định vai trò đại cường không thể thiếu trong việc giải quyết một vấn đề hệ trọng trên trường quốc tế.



Hơn thế nữa, căng thẳng đang gây chấn động các vương triều vùng Vịnh có thể sẽ tác động đến cuộc khủng hoảng tại Syria, nơi mà Nga đang đứng bên cạnh chế độ Bachar al Assad dấn thân vào cuộc chiến quyết định chống Daech.



Matxcơva lo ngại cuộc khủng hoảng ở vùng Vịnh sẽ vượt ra khỏi biên giới các nước liên can và lan đến Trung Đông. Vì lý do này mà ngoại trưởng Serguei Lavrov tuyên bố muốn các nước vùng Vịnh giải quyết xung khắc bằng con đường đàm phán và Nga sẵn sàng hành động « với sự đồng ý và trong quyền lợi của mỗi bên liên can » qua một giải pháp ngoại giao.

Iran tiếp viện Qatar chống đỡ phong tỏa

Chủ nhật 11/06/2017, phát ngôn viên hãng hàng không Iran Air cho biết đã sử dụng năm chuyến bay, mỗi chuyến 90 tấn, tiếp tế rau quả cho Qatar để tránh tình trạng thiếu thực phẩm. Hãng thông tấn Tasnim đưa tin là có ba tàu biển chuẩn bị chở sang Doha « 350 tấn thực phẩm ».

Theo AFP, tuy lãnh thổ bị phong tỏa, kiều dân bị trục xuất nhưng Doha không sử dụng biện pháp tương tự, trả đũa các nước vùng Vịnh và Ai Cập, trục xuất 11.000 kiều dân các nước này.