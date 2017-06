Anh: Bà Theresa May vẫn loay hoay chưa thành lập được nội các mới

Hôm nay, 11/06/2017, thủ tướng Anh Theresa May vẫn chưa thể thành lập tân chính phủ theo đúng thời hạn dự kiến. Do mất đa số tuyệt đối trong bầu cử Quốc Hội ngày 08/06/2017, để thành lập được nội các mới, thủ tướng Anh Theresa May phải thương lượng với Đảng Liên Hiệp Dân Chủ (DUP), một chính đảng cánh hữu Bắc Ai Len.