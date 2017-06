( AFP )- Phóng viên Pháp được Thổ Nhĩ Kỳ trả tự do. Sau một tháng bị giam cầm ở Thổ Nhĩ Kỳ vì một phóng sự ở miền Nam nước này, phóng viên nhiếp ảnh Pháp Mathias Depardon đã được trả tự do và sau đó bị trục xuất về Pháp. Nhà báo này đã về đến Paris tối hôm qua, 09/06/2017. Depardon đã bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ bắt giam ngày 08/05 vì bị khép vào tội « tuyên truyền cho khủng bố », do anh đã làm phóng sự về Đảng Những người lao động Kurdistan.

( AFP ) - Khủng bố tại Luân Đôn : Hung thủ dự tính thuê cả xe tải. Cảnh sát Luân Đôn ngày 10/06/2017 cho biết ba hung thủ vụ tấn công khủng bố tại Luân Đôn, xảy cách nay một tuần làm thiệt mạng 8 người, đã từng dự tính thuê cả xe tải. Ông Dean Haydon, lãnh đạo cơ quan chống khủng bố, giải thích một người tên Butt, được cho là kẻ cầm đầu, đã từng tìm cách thuê một chiếc xe tải 7,5 tấn, nhưng không thành. Tổ chức Nhà nước Hồi Giáo đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này, tuy nhiên cảnh sát Luân Đôn cho biết chưa tìm thấy dấu hiệu có mối liên hệ giữa ba hung thủ này với tổ chức khủng bố.

(AFP) - Tổng thống Mỹ tìm cách trấn an các đồng minh NATO. Các nước thành viên trong khối NATO có thể trông cậy vào Hoa Kỳ trong trường hợp bị gây hấn. Tổng thống Donald Trump ngày 09/06/2017 đã trấn an các đồng minh của mình như trên. Tuy vậy tổng thống Mỹ cũng không quên nhắc nhở các nước thành viên phải nỗ lực thêm trong việc đóng góp ngân sách chung. Theo ông Trump, trước mối họa Nga, NATO cần phải có “một lực lượng rất hùng hậu” và để làm được điều này, các bên nên có những đóng góp cần thiết.

(AFP ) - Bắc Kinh phản đối châu Âu đánh thuế chống phá giá đối với sản phẩm thép Trung Quốc. Theo thông cáo của bộ Thương Mại Trung Quốc ngày 09/06/2017, các biện pháp mới chống bán phá giá của Liên Hiệp Châu Âu nhắm vào một số sản phẩm thép nhập khẩu từ Trung Quốc là không chính đáng và có thể là bất hợp pháp. Theo cuộc điều tra được tiến hành từ tháng 05/2016, châu Âu cho rằng ngành công nghiệp thép Trung Quốc được hưởng các khoản vay ưu đãi và bồi hoàn thuế, cho phép các doanh nghiệp Trung Quốc xuất khẩu với giá rẻ.

( AFP ) - Nga giao trả một nhà vô địch đấu võ tự do cho Tchetchnia. Giới bảo vệ nhân quyền tại Nga ngày 09/06/2017 bày tỏ quan ngại sau vụ lực lượng an ninh Tchetchnia bắt giữ một võ sĩ môn đấu võ tự do. Bộ trưởng Nội Vụ Tchetchnia giải thích, võ sĩ Mourad Amriev bị bắt tại biên giới Nga và Belarus và đang bị dẫn về Tchetchnia để thẩm vấn trong khuôn khổ cuộc điều tra về việc « sử dụng giấy tờ tùy thân giả mạo ». Hội đồng tham vấn nhân quyền bên cạnh điện Kremlin đã cố gắng can thiệp nhưng vô không thành. Võ sĩ Amriev năm 2013 đã chạy trốn khỏi Tchetchenia sau khi cáo buộc cảnh sát địa phương đã bắt cóc và tra tấn anh.

( AFP ) - Quân đội Syria tiến đến biên giới Irak. Hôm qua, 09/06/2017, hãng tin chính thức của Syria SANA loan tin là quân đội của chế độ Damas và các đồng minh đã tiến đến biên giới Irak lần đầu tiên kể từ năm 2015. Diễn biến mới này có thể lại gây căng thẳng với liên quân quốc tế chống thánh chiến, do Hoa Kỳ chỉ huy, hiện đang hoạt động tại khu vực này. Đây là nơi trong những ngày qua đã nổ ra các trận giao tranh giữa quân chính phủ Syria với các lực lượng được liên quân quốc tế yểm trợ.

( AFP ) - Brazil : Tổng thống Temer tạm thoát nạn. Cơn bão chính trị-tư pháp ở Brazil tạm thời lắng dịu sau khi Tòa án Bầu cử quyết định để cho tổng thống Temer tiếp tục nhiệm kỳ, mặc dù ông bị cáo buộc đã có nhiều sai phạm về tài chính khi tranh cử vào năm 2014. Với quyết định này, tạm thời ông Temer không bị truất phế, sau vụ truất phế tổng thống Dilma Roussef chỉ cách đây khoảng hơn 1 năm. Vấn đề là ông có sẽ cưỡng lại được áp lực của người dân Brazil hay không, vào lúc ngày càng có nhiều lời kêu gọi ông từ chức vì cáo buộc tham nhũng.

Venezuela : Đối lập biểu tình tố cáo chính quyền Maduro « kiểm duyệt ». Hôm qua, Khoảng 2.000 người, bao gồm sinh viên và lãnh đạo các trường đại học, đã xuống đường biểu tình tố cáo chính phủ tổng thống Maduro kiểm duyệt truyền thông. Đoàn biểu tình đã dừng trước trụ sở Cơ quan truyền thông quốc gia, nằm ở phía đông thủ đô Caracas. Theo những người biểu tình, chính phủ đã cho dừng phát sóng một số hãng truyền thông. Tổng thống Maduro, mà từ hơn hai tháng nay phải đối mặt với một làn sóng biểu tình lớn đòi ông từ chức, quy trách nhiệm cho một bộ phận báo chí trong các cuộc biểu tình này.