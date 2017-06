Bầu cử Quốc Hội Anh : Tâm điểm dư luận chuyển từ Brexit sang vấn đề khủng bố

Hôm nay, 08/06/2017, người dân Anh đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội sớm do thủ tướng Theresa May quyết định hồi tháng trước nhằm tìm kiếm sự ủng hộ để có đủ nhiệm kỳ 5 năm để đàm phán và thực hiện ý nguyện của cử tri muốn nước Anh rút khỏi Liên Hiệp Châu Âu. Tuy vậy, hai cuộc tấn công khủng bố đã làm lu mờ mọi cuộc tranh cãi về việc sẽ Brexit như thế nào và đổ dồn mọi chỉ trích vào vấn đề an ninh, mà chính bà thủ tướng trước kia là bộ trưởng phụ trách nội vụ và cũng là người quyết định cắt giảm ngân sách cho ngành cảnh sát. Từ Luân Đôn, thông tín viên Lê Hải tường trình.