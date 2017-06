Anh : 47 triệu cử tri đi bầu Quốc Hội trong bối cảnh khủng bố

An ninh và Brexit là hai yếu tố nổi bật trong cuộc bầu cử Quốc Hội Anh trước thời hạn ngày 08/06/2017. Kết quả sẽ được công bố ngay trong ngày hôm nay. Đảng Bảo Thủ đang cầm quyền của bà Theresa May liệu có giành được đa số rộng rãi để dễ dàng thương lượng với các đối tác châu Âu về thủ tục Brexit hay không ?

Sau hai vụ khủng bố ở Manchester cuối tháng 5 và ở Luân Đôn đầu tháng 6, thăm dò dư luận về ý định của cử tri Anh cho thấy khoảng cách giữa Đảng Bảo Thủ và Công Đảng đã thu hẹp đáng kể. Theo thông tín viên Muriel Delcroix từ Luân Đôn cuộc bầu cử lần này là một bài toán trắc nghiệm đầy tính rủi ro với nữ thủ tướng Anh Theresa May.

"Ngày 18/04/2017 khi Theresa May quyết định tổ chức bầu cử trước thời hạn, đảng Bảo Thủ dẫn dầu các cuộc thăm dò dư luận với khoảng 20 điểm, so với bên Công Đảng. Đảng cầm quyền có cơ sở vững chắc để củng cố đa số ở Quốc Hội. Với cuộc bầu cử lần này, thủ tướng May muốn đạt hai mục tiêu cùng một lúc, một là giành được đa số rộng rãi để dễ dàng đàm phán với Bruxelles về thủ tục chia tay với Liên Hiệp Châu Âu, Brexit. Thứ hai là qua lá phiếu của cử tri, đánh bại Công Đảng của ông Jeremy Corbyn. Thế nhưng mọi việc đã không diễn ra một cách êm xuôi như bà May mong đợi.

Đầu tiên hết là chiến dịch vận động tranh cử của lãnh đạo cánh tả, ông Corbyn, được đánh giá là tốt hơn hẳn so với chiến dịch bên phía cánh bảo thủ. Kế tới là chương trình vận động của Jeremy Corbyn chú trọng nhiều đến mặt xã hội, y tế... trong khi chương trình của phe bảo thủ gây tranh cãi, đến nỗi buộc thủ tướng Theresa May phải xét lại một số đề xuất.. Sau cùng, Anh Quốc trong vỏn vẹn hai tuần lễ đã phải đối mặt với hai vụ tấn công khủng bố đẫm máu.

Sự kiện này khiến vấn đề an ninh trở thành tâm điểm của cuộc vận động tranh cử và có thể cướp đi đa số áp đảo như tính toán của thủ tướng Theresa May.

Theo một số các cuộc thăm dò về ý định bỏ phiếu, ngay cả trong trường hợp có được đa số ở Quốc Hội, chưa chắc là thành tích của bà May sẽ vẻ vang hơn so với người tiền nhiệm là ông David Cameron trong cuộc bầu cử hồi năm 2015. Tuy nhiên cần thận trọng với các kết quả thăm dò. Mọi người còn nhớ là các cơ quan thăm dò dư luận Anh từng đoán sai hoàn toàn về thắng lợi tuyệt đối của phe bảo thủ trong cuộc bầu cử năm 2015 và đặc biệt là kết quả cuộc trưng cầu dân ý về Brexit hồi tháng 6 năm ngoái".