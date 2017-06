Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ : Cựu giám đốc FBI không bị ngăn điều trần

Rào cản cuối cùng ngăn cựu giám đốc Cơ Quan Điều Tra Liên Bang FBI James Comey ra điều trần trước Thượng Viện đã được gỡ bỏ ngày 05/06/2017. Trên nguyên tắc, tại phiên điều trần, ông Comey sẽ công khai việc tổng thống Donald Trump gây sức ép yêu cầu ông ngưng tìm kiếm thông tin về sự can thiệp của Nga vào chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ 2016

Theo AFP, Nhà Trắng khẳng định tổng thống có đặc quyền trong những vụ việc kiểu này. Nhưng để tạo điều kiện cho cuộc điều tra của ủy ban Thượng Viện được diễn ra nhanh chóng và chính xác, tổng thống Donald Trump sẽ không dùng đến đặc quyền đó để ngăn cản cựu giám đốc James Comey tiết lộ câu chuyện vào ngày thứ 08/06/2017.

Phiên điều trần của James Comey tại Thượng Viện đang được công chúng chờ đợi và có thể sẽ đặt tổng thống Mỹ vào một tình thế khó khăn, trong khi gọng kềm của các nhà điều tra ngày càng được siết chặt quanh chủ nhân Nhà Trắng.

Cựu giám đốc FBI có thể sẽ công khai bản ghi chép nội dung các cuộc trao đổi với Donald Trump liên quan tới việc tổng thống Mỹ yêu cầu ông ngưng tìm kiếm thông tin về sự can thiệp của Matxcơva.

Trong khi đó, cũng trong ngày hôm qua, trang mạng the Intercept của Mỹ trích tài liệu ngày 05/05 của Cơ Quan An Ninh Quốc Gia khẳng định cơ quan tình báo Nga đã nhiều lần tấn công tin tặc vào hệ thống bầu cử Mỹ. Các vụ tấn công tin tặc trên kéo dài nhiều tháng cho tới tận ngày bầu cử 08/11/2016 và nhắm vào các doanh nghiệp tư nhân cung cấp dịch vụ ghi danh cử tri, thiết bị bỏ phiếu cho các địa phương. Tuy nhiên, tài liệu trên không cho biết liệu sự can thiệp của Nga đã có tác động đến kết quả bầu cử không. Matxcơva hôm nay đã bác bỏ thông tin đó.