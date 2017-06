Khủng bố Luân Đôn : Cảnh sát Anh công bố danh tính thủ phạm

Thủ phạm thứ nhất là Khuram Butt, một công dân Anh 27 tuổi, sinh tại Pakistan. Khuram Butt đã có tên trong sổ đen của Scotland Yard, nhưng theo cảnh sát Anh, không có bất cứ thông tin nào cho thấy người này đang chuẩn bị một cuộc tấn công. Thủ phạm thứ hai là Rachid Redouane, 30 tuổi, mang hai quốc tịch Maroc và Libya. Cảnh sát Anh hoàn toàn không biết gì về người này. Theo cảnh sát Ai Len, nhân vật nói trên từng cư trú tại Dublin trong thời gian giữa 2014 và 2016, và có giấy tờ Ai Len.

Nhân vật thứ ba được nhận diện là Youssef Zaghba, một công dân Ý gốc Maroc, 22 tuổi, cư trú tại khu vực phía đông thủ đô Luân Đôn. Cảnh sát Anh cũng không có thông tin gì về kẻ khủng bố, trong khi đó theo báo Ý, an ninh nước này đã nhận diện được Youssef Zaghba.

Sau khi danh tính thủ phạm được công bố, báo chí Anh chất vấn chính quyền đã lơi lỏng trong cuộc chiến chống khủng bố, bởi chính Khuram Butt từng xuất hiện trong một bộ phim tài liệu về quân thánh chiến. Trong phim, nhân vật này đứng trước lá cờ đen của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo.

Tối qua 10 người bị tình nghi dính líu đến vụ khủng bố Luân Đôn đã được trả tự do.

Trong chuyến công du Anh để gặp gỡ các công dân Pháp bị thương và gia đình họ, bộ trưởng Ngoại Giao Pháp Jean-Yves Le Drian có cuộc hội kiến với đồng nhiệm Anh Boris Johnson. Lãnh đạo Pháp khẳng định Brexit không hề ảnh hưởng đến hợp tác song phương chống khủng bố.

Công Đảng kêu gọi thủ tướng Anh từ chức

Về tình hình nội bộ nước Anh, hai ngày trước bầu cử Quốc Hội, truyền thông chú ý đến cuộc đấu khẩu giữa đảng bảo thủ và Công Đảng về chủ đề an ninh. Nhiều cử tri và kể cả một số nghị sĩ phê phán việc các ứng cử viên lạm dụng tâm trạng bất an của người dân để tranh giành ảnh hưởng. Theo nhiều nhà quan sát, uy tín của lãnh đạo Công Đảng vốn đang lên cao trước vụ khủng bố có thể sẽ sụt giảm mạnh. Thông tín viên Muriel Delcroix tường trình từ Luân Đôn :

« Một cuộc đấu khẩu thật sự về an ninh bùng nổ giữa hai ứng cử viên chính, đang nỗ lực giành ưu thế trong cuộc bầu cử Quốc Hội, sẽ diễn ra vào ngày thứ Năm tới. Hôm qua, lãnh đạo Công Đảng Jeremy Corbyn đã gây ngạc nhiên khi kêu gọi thủ tướng May từ chức. Theo ông, với tư cách là bộ trưởng Nội Vụ phụ trách an ninh trong 6 năm, bà May đã bất lực trong việc bảo vệ dân cư. Bà đã làm lơ trước nhiều kêu gọi không cắt giảm số lượng cảnh sát. Lãnh đạo Công Đảng nhắc đến việc cắt giảm khoảng 20.000 người trong ngành an ninh của nguyên bộ trưởng Nội Vụ Theresa May, kể từ năm 2010.

Về phần mình, người được bổ nhiệm làm thủ tướng cách nay gần một năm cáo buộc lãnh đạo Công Đảng thiếu cứng rắn, khi phản đối tất cả điều luật chống khủng bố được thông qua gần đây. Cuộc đấu khẩu này khiến nhiều cử tri khó chịu. Họ không lạ gì dụng ý lôi kéo cử tri vì mục tiêu bầu cử, ẩn đằng sau các lời lẽ tố cáo.

Ngay một số nghị sĩ cả hai đảng cũng không giấu được thái độ lúng túng. Những người này cho rằng không nên lợi dụng cú sốc mà người Anh đang phải chịu sau vụ khủng bố mới đây để kiếm phiếu ».