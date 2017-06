(Reuters & AP) - Nổ nhà máy hóa chất Trung Quốc, 8 người chết, 9 người bị thương. Tai nạn xảy ra lúc 1 giờ sáng ngày 05/06/2017 tại một nhà máy hóa chất ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Nguyên nhân là do chiếc tầu chở khí hóa lỏng tại khu vực bốc dỡ hàng của nhà máy hóa chất Lâm Nghi (Linyi Jinyu Petrochemical Co.) bị nổ. Trên 900 lính cứu hỏa được huy động, chủ nhà máy đã bị công an bắt giữ, các khu vực lân cận được sơ tán.

(Bloomberg) - Trung Quốc soán ngôi Nhật Bản về đầu tư trong khu vực Đông Nam Á. Trích thống kê từ ngân hàng Singapore Maybank Kim Eng Holdings Ltd, từ năm 2015, đầu tư trực tiếp của các công ty Trung Quốc vào khu vực Đông Nam Á đã phá kỷ lục, đạt mức14,6 tỷ đô la, so với mức 156 triệu đô la trong năm 2005. Trung Quốc đầu tư trong nhiều lĩnh vực, từ công nghiệp đến các ngành khai thác quặng mỏ, từ nông nghiệp đến các dịch vụ như du lịch hay quảng cáo.

(AFP) – Hàn Quốc công bố kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo bộ Tài Chính Hàn Quốc ngày 05/06/2017, kế hoạch kích thích kinh tế trị giá khoảng 9 tỷ đôla nhằm tạo thêm việc làm và tăng cường hệ thống bảo hiểm xã hội, trong bối cảnh tăng trưởng đang chậm lại và dân số đang già đi. Đây là kế hoạch kích thích tăng trưởng đầu tiên của chính phủ tân tổng thống Moon Jae-In.

(AFP) - Mỹ cấp vũ khí cho Philippines để chống khủng bố Hồi giáo. Hàng trăm súng máy, súng trường và súng phóng lựu đạn đã được chính phủ Mỹ cấp cho Philippines ngày 05/06/2017. Số vũ khí này được giao cho Manila trong khuôn khổ chương trình của Mỹ giúp nước Philippines chống khủng bố, với kinh phí 150 triệu đôla. Philippinescho biết sẽ sử dụng số vũ khí trên để chống lực lượng chiến binh Hồi giáo ở Marawi, nơi mà hai bên đang giao tranh từ ngày 23/05 đến nay.

(AFP) - Nepal ký hiệp định với Trung Quốc về đập thủy điện lớn. Theo nội dung hiệp định được ký kết giữa bộ trưởng Năng Lượng với một công ty Trung Quốc ngày 04/06/2017, dự án đập một thủy điện này có công suất lên tới 1.200 megawatt, với chi phí được thẩm định là 2,5 tỷ . Hiện tại, Nepal vẫn phải nhập phần lớn điện từ Ấn Độ láng giềng để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, do tình trạng thiếu đầu tư và thiếu hiệu quả trong hệ thống năng lượng.

(AP) - Cảnh sát Miến Điện bắt giữ nhà báo. Tổng biên tập và một nhà viết xã luận của tờ báo The Voice Daily đã bị bắt về tội vu khống quân đội do đã đăng một bài báo chế nhạo vai trò của giới quân nhân trong nỗ lực đạt đến hoà ước với các nhóm sắc tộc thiểu số. Luật sư của hai người này ngày 05/06/2017 cho biết hai thân chủ của họ có nguy cơ lĩnh án đến 3 năm tù nếu chiếu theo Luật Viễn thông.

(AFP) - Mỹ : Trump muốn một sắc lệnh nhập cư gắt gao hơn. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 05/06/2017, đã kêu gọi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ « khẩn cấp » xem xét sắc lệnh chống nhập cư của ông, áp dụng cho một số nước Hồi giáo. Ông đòi phải có một sắc lệnh với nội dung gắt gao hơn. Hôm thứ Năm 01/06, tổng thống Mỹ đã yêu cầu Tòa án Tối cao tái lập sắc lệnh tạm thời cấm công dân từ 6 nước Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ. Tòa án Tối cao đã bác sắc lệnh bản đầu tiên và đã tạm đình chỉ sắc lệnh thứ hai.