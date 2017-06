Vì sao cá voi có kích cỡ to lớn như hiện nay ?

Báo Le Figaro (30/5/2017) trích dẫn kết quả nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí Anh Quốc Proceedings of the Royal Society B cho rằng « Cá voi có kích cỡ to lớn không phải do ngẫu nhiên ». Trong vòng 35 triệu năm tồn tại, một số loài có kích cỡ « khủng » như ngày nay chỉ mới cách nay từ 2-3 triệu năm, vào đầu kỷ băng giá.