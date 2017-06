(AFP) - Tòa án Seoul, Hàn Quốc, thả con gái của bà Choi Soon Sil, « quân sư » của cựu tổng thống Park Geun Hye. Cô Chung Yoo Ra, 20 tuổi, bị bắt tại Đan Mạch vào tháng Giêng năm 2017 vì hết hạn visa và được dẫn độ từ Đan Mạch về Hàn Quốc vào thứ Tư 31/05/2017. Cô có nguy cơ bị điều tra vì lạm dụng tiền tham nhũng của mẹ để duy trì cuộc sống xa hoa. Tập đoàn Samsung bị nghi ngờ chuyển vài triệu euro để chi trả khóa học đua ngựa của Chung Yoo Ra tại châu Âu.

(AFP) - Malaysia : Thưởng cho video clip « phòng ngừa đồng tính ». Bộ Y Tế Malaysia, ngày 03/06/2017, thông báo mở cuộc thi sáng tác video clip về « những hành vi đời sống lành mạnh », nhằm « phòng tránh » đồng tính. Những video clip hay nhất sẽ được thưởng đến 1.000 đôla. Các hiệp hội bảo vệ quyền của người đồng tính ngay lập tức lên án sáng kiến này, mà theo họ là biểu hiện của thái độ ngày càng thù nghịch đối với giới đồng tính, tại quốc gia có đa số dân là Hồi giáo này.

(Reuters) - Thượng đỉnh Trung Quốc và Liên Âu: Không có thông cáo chung về khí hậu. Nguyên nhân là do đôi bên vẫn nhiều bất đồng liên quan đến việc thông qua "quy chế kinh tế thị trường" cho Trung Quốc. Liên Hiệp Châu Âu cáo buộc Bắc Kinh phá giá trong một số lĩnh vực, đặc biệt là thép. Đây là năm thứ hai liên tiếp, Bắc Kinh và Bruxelles bất đồng về thông cáo chung.

(AFP) - Khủng bố Manchester : Thêm một người bị bắt. Cảnh sát thành phố Manchester của Anh ngày 03/06/2017 loan báo là đêm qua đã bắt giữ một thanh niên 24 tuổi trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ khủng bố tự sát ngày 22/05 khiến 22 người chết. Đây là người thứ 17 bị bắt trong cuộc điều tra về vụ khủng bố này, trong đó có bố và anh của thủ phạm Salman Abedi, bị bắt và giam giữ ở Libya.

(AFP) - Guinée Xích đạo lần đầu được bầu vào Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Gia nhập Hội Đồng Bảo An ngày 02/06/2017 còn có Bờ Biển Ngà, Koweit, Hà Lan, Peru và Ba Lan. Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc gồm 10 thành viên không thường trực, được bầu với nhiệm kỳ hai năm. Các thành viên mới, được các nước trong vùng ủng hộ, sẽ bắt đầu nhiệm kỳ từ ngày 01/01/2018. Sáu nước hết nhiệm kỳ là Ý, Nhật Bản, Ai Cập, Senegal, Úc và Uruguay.