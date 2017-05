(Reuters) – Seoul gởi trả lại Bình Nhưỡng sáu người Bắc Triều Tiên cứu được trên biển. Sáu người này được gởi trả hôm nay 31/05/2017, sau khi không nhận được câu trả lời nào từ Bình Nhưỡng, và theo bộ Thống Nhất Hàn Quốc thì khi thẩm vấn họ tỏ ý muốn quay lại Bắc Triều Tiên.

Sáu công dân Bắc Triều Tiên đi trên hai chiếc tàu đánh cá, một chiếc đã bị hư hỏng nên họ dồn vào chiếc còn lại. Hàn Quốc đã cho lai dắt đến đường ranh giới trên biển, và một tàu Bắc Triều Tiên đã tiếp nhận sáu người này.

(AFP) – Scotland Yard lần đầu tiên tuyển mộ dân thường. Lần đầu tiên trong lịch sử, Sở Cảnh sát Luân Đôn (Scotland Yard) hôm nay 31/05/2017 loan báo sẽ tuyển mộ các thám tử trong dân chúng, thay vì chỉ tuyển trong lực lượng cảnh sát như từ xưa đến nay.

Scotland Yard hôm nay tung ra một chiến dịch tuyển dụng quy mô để đối phó với « các tội phạm ngày càng phức tạp ». Các ứng viên phải sống tại Luân Đôn ít nhất ba năm trong sáu năm gần đây, sẽ được đào tạo trong hai năm, lương khởi điểm 30.000 bảng Anh/năm (34.000 euro).

( AFP ) - Khủng bố tự sát tại Irak. Hơn 40 người đã thiệt mạng và gần 140 người bị thương hôm qua, 30/05/2017, trong 3 vụ khủng bố tự sát tại Irak, vào lúc mà quân đội nước này đang tiến rất chậm trước sức kháng cự của lực lượng chiến binh Hồi Giáo ở Mossul, miền bắc Irak. Tổ chức Nhà nước Hồi Giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm về 2 vụ khủng bố đầu, xảy ra tại thủ đô Bagdad. Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ đã lên án những vụ khủng bố này. Còn tại Paris, tháp Effiel tối qua đã tắt đèn để tưởng niệm các nạn nhân khủng bố ở Bagdad.

( AFP ) - Pháp: Đình công gây khan hiếm xăng. Hàng trăm trạm xăng, chủ yếu là ở vùng Paris, từ đầu tuần nay đã bắt đầu bị thiếu xăng dầu, do hậu quả cuộc đình công của giới tài xế xe tải chở các chất nguy hiểm ( nhiên liệu, khí đốt… ). Tại vùng Paris, có hơn 400 trạm xăng không còn nhiên liệu, hơn 400 trạm khác thì thiếu một phần.

(AFP) – Tư pháp Brazil cho phép thẩm vấn tổng thống Temer. Tối cao Pháp viện liên bang Brazil hôm qua 30/05/2017 đã bật đèn xanh cho việc thẩm vấn tổng thống Michel Temer, trong khuôn khổ cuộc điều tra tham nhũng đã làm xáo động chính trường nước này. Thẩm phán Edson Fachin ra lệnh cuộc thẩm vấn « được thực hiện qua văn bản », và tổng thống có 24 tiếng đồng hồ để trả lời các nhà điều tra.

Chiếc ghế của ông Michel Temer đang bị đe dọa, sau tiết lộ cách đây hai tuần về việc ông muốn mua sự im lặng của một cựu dân biểu đang ngồi tù, trong vụ án « Lavage-Express », về mạng lưới tham nhũng đại quy mô. Ông còn là đối tượng của nhiều kiến nghị đòi phế truất đã đưa lên Quốc Hội.

(AFP) - Chung Yoo Ra, con gái bà "quân sư" Choi Soon Sil, đã bị dẫn độ về nước. Cô đã về đến Seoul hôm 31/05/2017, trên một chuyến bay của hãng Korean Airlines, sau khi bị nhà chức trách bắt giữ ngay trên máy bay từ Amsterdam (Hà Lan) đến Seoul. Cô đã bị dẫn độ từ Đan Mạch một ngày trước đó. Tư pháp Hàn Quốc đã cho dẫn độ cô về nước để phục vụ cuộc điều tra về các cáo buộc tham nhũng liên quan đến mẹ cô và cựu tổng thống Hàn Quốc.

Theo hãng AFP, chính việc bà Choi Soon Sil dùng thần thế để đưa Chung Yoo Ra vào học tại một trường nổi tiếng ở Hàn Quốc bị tiết lộ đã khơi mào cho những tiết lộ sau đó liên quan đến đại án tham nhũng lạm quyền, đã khiến cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye bị truất phế và tống giam.

(Reuters) - Quân chính phủ Philippines vẫn chưa giải phóng được hoàn toàn được thành phố Marawi. Nhóm Hồi Giáo cực đoan Maute ngày 31/05/2017 vẫn chống trả các cuộc tấn công trên bộ và các vụ không kích. Tính ra vẫn còn 1/10 thành phố còn bị chiếm giữ. Sau hơn một tuần giao tranh, theo quân đội Philippines, đã có 89 phần tử Hồi Giáo bị hạ sát, phía quân chính phủ có 21 binh sĩ tử trận và 19 dân thường thiệt mạng .

(AFP) – Hungary sẽ bàn với bang New York về trường “đại học Soros”. Chính phủ Hungary ngày 30/05/2017 xác nhận việc đàm phán với bang New York về tình trạng của Đại Học Trung Âu ở Budapest, do nhà tỷ phú Mỹ George Soros thành lập. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Hungary Tamas Menczer cho biết đang làm việc với văn phòng của ông Cuomo, thống đốc bang New York để lên kế hoạch cho một cuộc họp.

Ông Andrew Cuomo đã gửi thư cho thủ tướng Hungary Viktor Orban và tổng thống Janos Ader để bảo vệ trường đại học này, cho rằng những thay đổi gần đây trong luật giáo dục đại học Hungary là những « cố gắng đóng cửa trường đại học mà không có lý do chính đáng ».