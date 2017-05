( AFP ) - NATO : Donald Trump thúc giục đồng minh tăng đóng góp. Tại thượng đỉnh NATO ngày 25/05/2017 tại Bruxelles, tổng thống Mỹ yêu cầu 27 nước đồng minh gia tăng nỗ lực tài chính, nhưng lại không cam kết bảo vệ châu Âu nếu xảy ra chiến tranh. Về phần NATO, khối này cam kết ba điểm : mỗi thành viên gia tăng ngân sách quốc phòng lên 2% GDP, đầu tư cải tiến khả năng quân sự và tham gia vào các chiến dịch quốc tế như chống Daech ở Irak và Syria, theo như yêu cầu của Mỹ từ một năm nay.

( AFP ) - Điều tra khủng bố Manchester, phát hiện xưởng làm bom tự chế. Ba ngày sau vụ khủng bố đẩm máu ở Machester giết chết 22 người, Anh Quốc lo ngại một vụ tấn công mới. Trong cuộc điều tra, ngoài việc bắt giữ 10 người tình nghi ở Anh và Libya, cảnh sát hôm qua, 25/05/2017, còn phát hiện một « xưởng » chế tạo bom. Sự kiện này làm tăng thêm mối lo ngại và củng cố giả thuyết thủ phạm có cả một mạng lưới khủng bố yểm trợ và có thể làm bom ngay trên lãnh thổ Anh, để ra tay bất cứ lúc nào.

( AFP ) - Ba nghi can bị bắt sau hai vụ khủng bố ở Jakarta. Một phát ngôn viên cảnh sát Indonesia hôm nay, 26/05/2017, cho biết lực lượng chống khủng bố bắt được ba người đàn ông ở ba nơi khác nhau, và đang lục soát nhà cửa tìm tang vật. Đêm thứ tư vừa qua, hai tay khủng bố tự sát đã cho nổ bom gần một bến xe bus ở thủ đô Jakarta, giết chết ba cảnh sát và gây thương tích cho 10 nạn nhân khác. Cũng như vụ tấn công ở Manchester Anh Quốc, tổ chức Daech nhận là tác giả vụ khủng bố này.

(AFP) – Cựu giám đốc công an Nội Mông bị hành quyết. Tân Hoa Xã hôm nay, 26/05/2017, cho biết ông Triệu Lê Bình, nguyên giám đốc công an Nội Mông đã bị tòa án Thái Nguyên, thủ phủ Thiểm Tây kết tội sát nhân, tham nhũng, sở hữu súng và chất nổ, và đã bị hành quyết. Ông Triệu Lê Bình (Zhao Liping), 65 tuổi, đã bắn chết người tình do cô này đe dọa tố cáo ông ta tham nhũng. Từ 2008 đến 2010, ông ta đã nhận 23,7 triệu nhân dân tệ (3 triệu euro) hối lộ để ban phát chức quyền hay giao thầu.

(Tân Hoa Xã) – « Vùng cấm bay » tại Biển Đông : Trung Quốc tố Nhật bịa đặt. Báo Trung Quốc hôm nay, 26/05/2017, dẫn phát biểu của người phát ngôn bộ Quốc Phòng Trung Quốc, theo đó, không có chuyện các tên lửa địa đối không, vừa được triển khai tại đảo Hải Nam, cách đây ít hôm, là nhằm mục tiêu lập vùng cấm bay tại vùng biển này.

(AFP) - Hai người Trung Quốc bị bắt cóc tại Pakistan. Cách đây một hôm, ngày 24/05/2017, hai người Trung Quốc bị bắt khi làm việc tại một trường dạy tiếng ở thủ phủ tỉnh Baloutchistan, nằm trên vành đai kinh tế mà Trung Quốc muốn xây dựng với Pakistan. Khu vực bắt cóc là nơi hoành hành của nhiều nhóm Hồi Giáo cực đoan và nhóm ly khai. Báo Trung Quốc xác nhận vụ bắt cóc này.

(AFP) – Syria : Ít nhất 35 thường dân thiệt mạng do không kích của liên quân. Theo Đài quan sát nhân quyền Syria hôm qua, ít nhất 35 thường dân bị thiệt mạng, do các không kích của liên quân do Hoa Kỳ đứng đầu, tại một đô thị miền đông Syria. Theo giám đốc của tổ chức nói trên, trong số người chết, có 26 thân nhân của các chiến binh tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo.

(AFP) – Irak : 105 thường dân tại Mossoul chết do không kích. Bộ Quốc Phòng Mỹ thừa nhận ít nhất 105 thường dân Irak thiệt mạng hồi tháng 3/2017, do một trận không kích của Mỹ, trong chiến dịch giải phóng thành phố Mossoul khỏi tay lực lượng Daech. Tuy nhiên, báo cáo của bộ Quốc Phòng Mỹ cho rằng nguyên nhân tử vong chính là do quân Daech đặt nhiều thuốc nổ tại ngôi nhà là mục tiêu không kích, dẫn đến số lượng người chết rất cao.

(AFP) – Tổng thống Venezuela đề nghị đối thoại với đối lập. Tổng thống Venezuela, ông Nicolas Maduro hôm qua 25/05/2017 đã đề nghị các lãnh đạo đối lập tiến hành đối thoại với chính phủ, trong khuôn khổ tiến trình Quốc Hội lập hiến mà ông đã đề ra, nhưng phía đối lập kiên quyết bác bỏ. Từ nhiều tháng qua, những người chống đối đòi hỏi tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn, và hầu như mỗi ngày đều tổ chức biểu tình để gây sức ép. Kể từ 1/4 đến nay, đã có 57 người thiệt mạng, 1.000 người bị thương và trên 2.800 người tham gia biểu tình bị bắt.

(AFP) – Những trận bão khổng lồ trên sao Mộc. Tạp chí khoa học Mỹ Science, hôm qua, thông báo phi thuyền không gian Juno của Hoa Kỳ vừa chuyển về Trái đất những hình ảnh được đánh giá là « chưa từng thấy » về bầu khí quyển và bề mặt của hành tinh lớn nhất trong Hệ mặt trời. Juno chụp được những cơn bão khổng lồ có đường kính tới 1.400 cây số. Những hình ảnh cho thấy sao Mộc là cả « một thế giới phức tạp, vĩ đại và dữ dội », rất khác với những điều mà giới khoa học vẫn hình dung.