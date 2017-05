(IndianExpress) - Ấn Độ chuẩn bị xây dựng hệ thống cảnh báo sóng thần tại Biển Đông. Theo Indian Express ngày 24/05/2017, ông Rajeevan, thư ký của Bộ Khoa Học-Trái Đất, cho biết Ấn Độ đã có một hệ thống cung cấp cảnh báo sóng thần cho các nước Đông Nam Á và Nam Á. Tuy nhiên, dự án này chưa được chính thức phê chuẩn. Nếu được thực hiện, các thông tin cảnh báo được cung cấp thông qua RIMES mà Ấn Độ là chủ tịch, sẽ mang lại lợi ích cho các quốc gia như Việt Nam và Thái Lan. RIMES là Hợp tác khu vực về Hệ thống cảnh báo sớm tổng hợp cho các dạng hiểm họa thiên tai của châu Á và châu Phi.

(AFP) - Đài Loan sẽ hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Ngày 24/05, tư pháp Đài Loan đưa ra một quyết định mang tính lịch sử, cho phép hòn đảo trở thành vùng đất đầu tiên tại châu Á chấp nhận hôn nhân giữa hai người cùng giới tính. Trước đó, Tòa Bảo Hiến Đài Loan đánh giá là điều khoản được ghi trong luật dân sự, quy định hợp đồng hôn nhân chỉ được ký giữa một người đàn ông và một phụ nữ là « vi phạm » Hiến Pháp về đảm bảo tự do hôn nhân và bình đẳng giữa các công dân. Tòa Bảo Hiến đưa thời hạn 2 năm để chính phủ thực thi quyết định này.

(France24) – Mạng Vi Bác (Weibo) của Trung Quốc vượt qua Twitter. Theo thống kể của quý I/2017, mạng Vi Bác có 340 triệu người thường xuyên sử dụng hàng tháng, tăng 30% so với năm 2016. Con số này hơn đến 12 triệu người sử dụng so với mạng Twitter, hiện có 328 triệu thành viên. Có hai lý do giải thích thành công trên : dân số Trung Quốc với khoảng 1,3 tỉ người (năm 2015) và Vi Bác không bị Facebook, YouTube và Twitter cạnh tranh trong nước vì tất cả đều bị chặn ở Trung Quốc.

( AFP )- Trung Quốc vẫn kêu gọi đối thoại với Bình Nhưỡng. Hôm qua, 23/05/2017, đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc tuyên bố « không có lý do gì » để từ chối đối thoại với Bình Nhưỡng, mặc dù Bắc Triều Tiên tiếp tục bắn thử các tên lửa đạn đạo, bất chấp các nghị quyết của LHQ. Trong khi đó, theo tờ Washington Post hôm qua, khi điện đàm với tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vào cuối tháng tư vừa qua, tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un là « một tên điên với vũ khí hạt nhân ». Nhưng ba ngày sau, TT Trump lại tuyên bố vói hãng tin Bloomberg rằng ông sẽ « rất vinh dự » gặp Kim Jong-Un, « nếu hội đủ các điều kiện ».

( AFP ) - Thái Lan : Thiếu niên cũng bị bắt vì tội khi quân. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch hôm nay, 24/05/2017, thông báo là trong số 4 người bị bắt vì tội đốt bức chân dung của vị vua quá cố của Thái Lan, có cả một thiếu niên 14 tuổi. Theo HRW, bốn người này đang bị giam giữ trong một nhà tù quân sự bí mật, với nguy cơ bị ngược đãi, lạm dụng. Trong những tuần qua, cảnh sát Thái đã bắt giữ nhiều nhóm bị cáo buộc tội khi quân, một tội có thể bị phạt tù từ 3 đến 15 năm.

( AFP )- Hồng Kông bắt 21 nhân viên vì tham nhũng. Nhà chức trách Hồng Kông hôm nay, 24/05/2017, đã bắt giữ 21 nhân viên một công ty nhận thầu cho chính phủ, vì những người này bị tình nghi giả mạo kết quả xét nghiệm chất lượng bê tông sử dụng cho công trình xây cầu nối liền Hồng Kông, Macao với thành phố Châu Hải của Trung Quốc. Công trình này đã bị chậm trễ nên không thể được đưa vào hoạt động năm ngoái, mà phải dời ngày khánh thành đến cuối năm nay. Nhiều công nhân đã thiệt mạng khi tham gia xây cầu này.

(AFP) - Tổng thống Venezuela bắt đầu tiến trình thành lập Quốc Hội Lập Hiến. Theo phát biểu trên truyền hình ngày 23/05 của nữ chủ tịch Hội Đồng Bầu Cử Quốc Gia, cuộc bầu cử Quốc Hội Lập Hiến sẽ diễn ra vào cuối tháng Bẩy. Phe đối lập phản đối gay gắt vì cho rằng đây là phương tiện để tổng thống Maduro chiếm quyền và gọt dũa Hiến Pháp « theo hình ảnh của ông ». Trong khi đó, người dân tiếp tục biểu tình từ hai tháng nay và các vụ xô xát với lực lượng cảnh sát ủng hộ chính phủ đã khiến 55 người chết.

(AFP) - Brésil : 595 mặt nạ hổ thẹn được bầy trước Nghị Viện. Hình ảnh thể hiện khuôn mặt của 513 nghị sĩ và 81 thượng nghị sĩ cùng với tổng thống Temer được dán trên những cây gậy và cắm trên thảm cỏ trước Nghị Viện. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 500 mặt nạ bị sơn đỏ vì theo hội Rio de Paz, đơn vị khởi xướng ý tưởng trên, 95 nghị sĩ chưa bao giờ dính vào các vụ tham nhũng.

( AFP )- Pháp : Tổng thống Macron muốn triển hạn tình trạng khẩn cấp. Ngày 24/05/2017, điện Elysée thông báo là tổng thống Emmanuel Macron sẽ yêu cầu Quốc Hội triển hạn đến ngày 01/09 tình trạng khẩn cấp, được ban hành sau loạt tấn công khủng bố ngày 13/11/2015 ở Paris. Tình trạng khẩn cấp này đã được triển hạn 5 lần và trên nguyên tắc sẽ hết hạn vào giữa tháng 7 tới. Tân tổng thống Pháp, đắc cử ngày 07/05, cũng đã yêu cầu chính phủ trong những tuần tới soạn thảo một luật mới về chống nguy cơ khủng bố. Ông Macron còn ra lệnh thành lập một trung tâm điều phối các cơ quan tham gia vào việc chống khủng bố.

(AFP) - Pháp mở một phiên tòa xét xử rửa tiền tại Paris. Đây là một trong những mạng lưới rửa tiền từ buôn bán ma túy lớn nhất được phá vỡ tại Pháp. Vài chục triệu euro tiền bẩn được cho là chuyển sang Dubai (Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất) hoặc được đổi thành vàng tại Bỉ. Khởi sự từ ngày 24/05/2017, trong vòng ba tuần, Tòa án hình sự Paris sẽ xét xử 27 nghi phạm, trong đó có nhân vật trung tâm là một người Ấn Độ, được cho là một trong những kẻ điều phối của mạng lưới cho tổ chức buôn lậu « Saraf » ở Maroc.

(AFP) - Miến Điện ân xá cho hơn 250 tù nhân. Trước cuộc đàm phán hòa bình tiến hành ngày 24/05/2017, với các nhóm vũ trang sắc tộc, chính quyền Miến Điện trước đó một hôm đã ân xá cho 186 người Miến Điện và 73 người nước ngoài. Trong số người được thả có hai nhân vật Zaw Zaw Latt và Pwint Phyu Latt bị lao động khổ sai vì cổ vũ hòa bình : Hai người đã bị bắt năm 2015 sau khi đi đến tổng hành dinh lực lượng Quân Đội Kachin Độc Lập để trao một thập tự giá và một tương phật làm biểu tượng hòa bình. Hành động đó bị xem là mang tính chất chính trị và bị các phần tử Phật Giáo cực đoan tố cáo.