Anh : Khủng bố tại Manchester, ít nhất 22 người chết

Từ Luân Đôn, thông tín viên Lê Hải cho biết thêm chi tiết :

Thông tín viên Lê Hải (Luân Đôn) 23/05/2017 Nghe

« Ít nhất 22 người chết và 59 người bị thương trong vụ đánh bom tự sát ở Manchester tối hôm qua ở sân vận động Arena. Thông báo của cảnh sát cho biết kẻ tấn công sử dụng bom tự chế và chết ngay tại chỗ, sau tiếng nổ lớn khiến 21.000 khán giả hoảng loạn, mà đa số là thanh thiếu niên là fan hâm mộ đi tham gia đêm nhạc của ca sĩ người Mỹ Ariana Grande.



Cô sẽ có tiếp các đêm diễn ở Luân Đôn và cho biết sẽ tiếp tục diễn bình thường. Ariana Grande lên mạng chia sẻ nỗi buồn từ sâu thẳm trong tim, còn cảnh sát xác nhận có nhiều trẻ vị thành niên trong số người chết và bị thương.



Các đài truyền hình Anh sáng nay nhắc nhở các em hãy cân nhắc trước hiện tượng được mô tả là fake news, tức là lan truyền tin giả trên mạng xã hội để gây chú ý, khiến cho người khác lo sợ hoang mang, vì nghĩ là người thân của mình bị thiệt mạng hay thương tích trong vụ tấn công.



Hiện chưa có tổ chức nào nhận đã tổ chức vụ tấn công được coi là khủng bố này, nhưng giới chuyên gia an ninh cho biết các mạng lưới của Daech - tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo - thể hiện sự hoan hỉ về sự kiện này. Họ đánh giá Manchester ở Anh và đêm nhạc của ca sĩ nổi tiếng người Mỹ là mục tiêu mang tính quốc tế, vì rất nhiều người biết đến trên thế giới.





Thái độ của người dân Manchester là sáng nay vẫn đi làm bình thường bên ngoài khu vực bị phong tỏa, thể hiện thái độ không khuất phục trước khủng bố. Các nhà hoạt động xã hội cũng nhanh chóng kêu gọi người dân đoàn kết và vượt qua đau thương để tiếp tục cuộc sống và nỗ lực xóa bỏ hận thù, hàn gắn vết thương đau lòng này.



Thủ tướng Anh tổ chức cuộc họp khẩn cấp về an ninh, mang tên "Cobra", từ hồi nửa đêm. Cũng như nhiều chính trị gia khác, bà Theresa May sẽ tạm ngừng tất cả mọi hoạt động vận động chính trị để đối phó khủng bố. Bộ trưởng Nội Vụ Amber Rudd nói phe khủng bố đã nhắm đúng vào điểm yếu của nước Anh.



Cảnh sát Manchester cho biết những người bị thương đang được điều trị tại 8 bệnh viện lớn ở Manchester và cảnh sát mang súng đi tuần tra trên đường phố, nối tiếp lực lượng 400 cảnh sát đã được triển khai làm nhiệm vụ từ đêm qua.



Thủ tướng Anh Theresa May mô tả vụ tấn công là hành động hèn nhát nhắm vào trẻ em vô tội không có điều kiện tự vệ, mà lẽ ra phải được giải trí trong một sự kiện văn hóa, đồng thời khen ngợi phản ứng của lực lượng cứu hộ. Nước Anh đang được đặt trong mức độ nghiêm trọng về nguy cơ bị tấn công ».



Trong số các phản ứng quốc tế đầu tiên, tổng thống Pháp Emmanuel Macron chia sẻ « nỗi hãi hùng » với Anh Quốc. Cựu tổng thống François Hollande lên án « những kẻ hèn nhát tấn công vào tuổi trẻ ». Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố nước Đức « sát vai với dân Anh ». Tổng thống Nga Vladimir Putin lên án vụ « tấn công thâm độc » và đề nghị hợp tác với Anh « chống khủng bố ».



Tổng thống Donald Trump đang thăm Israel, cũng như thủ tướng Benjamin Netanyahu, « cực lực » lên án vụ khủng bố tại Luân Đôn.