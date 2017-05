(AP) – Trung Quốc và Nhật khai thác được « băng cháy » từ đáy biển. Hãng thông tấn AP dẫn loại nguồn tin của Tân Hoa Xã hôm 18/05, cho biết Trung Quốc vừa lấy được băng cháy (methane hydrate) tại một khu vực thuộc Biển Đông, không nằm trong các khu vực tranh chấp. Theo bộ trưởng Tài Nguyên Trung Quốc, phát hiện này là « một cuộc cách mạng toàn cầu trong ngành năng lượng ». Trung Quốc hy vọng loại năng lượng mới tìm thấy có thể thay thế năng lượng than đá gây ô nhiễm nặng. Trước đó hai tuần, Nhật Bản cũng đã lấy được băng cháy tại vùng biển Shima Peninsula, miền nam nước này. Hoa Kỳ và Ấn Độ hiện cũng đang tích cực tìm kiếm loại năng lượng này.

(AFP) – Bước đầu cho việc thoái vị của Nhật hoàng. Nhật Bản hôm nay 19/05/2017 có bước tiến đầu tiên về thủ tục thoái vị của hoàng đế, lần đầu tiên từ 200 năm, qua việc Hội đồng Bộ trưởng thông qua dự luật đặc biệt dành cho Nhật hoàng Akihito. Nếu mọi việc diễn ra như dự kiến, thì Nhật hoàng Akihito sẽ thoái vị vào cuối năm 2018, và thái tử Naruhito lên ngôi từ đầu năm 2019. Nhật hoàng năm nay 83 tuổi, có nhiệm vụ nặng nề là ký hàng ngàn văn bản, tham dự vài chục buổi lễ và công du ngoại quốc nhiều lần trong năm. Theo nhiều cuộc thăm dò, 90% dân Nhật cho rằng cần cho phép hoàng đế thoái vị.

(AFP) – Máy tự động bán xe hơi sang trọng ở Singapore. Tại Singapore, nơi mỗi mét vuông đều đắt đỏ, một người bán xe hơi hạng sang đã qua sử dụng là Gary Hong, 45 tuổi, đã có sáng kiến mở ra loại show-room mới này. Những chiếc xe hơi được chất trên bốn chiếc cột lắp kính gồm 15 tầng, khách đi đường có thể nhìn thấy từ bên ngoài. Cũng như khi mua một lon nước ngọt hay một thanh sô-cô-la, khách hàng chỉ cần chọn lựa một chiếc Ferrari, Lamborghini, Maserati…rồi bấm nút. Chiếc xe được chọn sẽ được thang máy tự động đưa xuống. Ông Hong cho biết đã nảy ra ý kiến độc đáo trên từ khi đưa con trai 4 tuổi đi mua xe đồ chơi, và từ đó đến nay doanh số bán của ông đã tăng 30%.

(Reuters) – Bảy phần mười dân Pháp ủng hộ chính phủ mới. Theo một thăm dò dư luận của viện Odoxa cho đài France Info, 69% người Pháp được hỏi ủng hộ việc bổ nhiệm chính trị gia cánh hữu Edouard Philippe làm thủ tướng, cũng như thành phần chính phủ vừa được công bố hôm 17/05.

(Công báo Pháp) – Pháp : Giới hạn số lượng trợ tá văn phòng bộ trưởng. Tân tổng thống Macron hôm qua, 18/05, ra sắc lệnh giới hạn số lượng người trợ tá của một văn phòng cấp bộ, không vượt quá 10 người. Sắc lệnh của tổng thống cũng nói rõ là việc bổ nhiệm phải được thông qua một sắc lệnh do thủ tướng phê chuẩn. Về trợ tá văn phòng Quốc vụ khanh trực thuộc thủ tướng, số lượng tối đa là năm người.

(AFP) – Vua Hà Lan có « nghề tay trái » là phi công từ nhiều năm qua. Quốc vương Hà Lan Willem-Alexander, lâu nay vẫn âm thầm làm việc cho hãng hàng không KLM, sẽ bắt đầu huấn luyện phi công Boeing 737. Một nhật báo Hà Lan hôm 17/05/2017 cho biết như trên. Vua Willem-Alexander qua đó sẽ bay một tuần hai lần với tư cách phi công phụ. Hành khách không biết được sự hiện diện của quốc vương Hà Lan trên máy bay, vì tên ông không bao giờ được loan báo.

(AFP) – Mỹ : Cựu cố vấn an ninh Flynn bị điều tra từ tháng 1/2017. Theo báo Mỹ New York Times, hôm 17/05, cựu cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Mỹ Donald Trump từng cho ê kíp của tổng thống biết là ông là đối tượng của một điều tra liên bang, trong nghi án quan hệ thông đồng với Nga. Nhật báo Mỹ khẳng định tướng Flynn là đối tượng của cuộc điều tra, khởi sự từ ngày 04/01/2017, do luật gia Don McGahn, phụ trách tư pháp của ê kíp chuyển giao quyền lực của tổng thống, đứng đầu. Điều này có nghĩa là ông Flynn đã bị điều tra từ lâu trước khi được bổ nhiệm vào chức vụ quan trọng này. Tướng Flynn phải từ chức ngày 13/02, chưa đầy một tháng sau khi được bổ nhiệm.

(AFP) – Tai nạn xe tại Times Square (New York) : một người chết, 22 bị thương. Tai nạn xảy ra vào lúc trưa qua tại một trong những quảng trường nổi tiếng nhất thế giới, nơi hàng trăm người đang tắm nắng vào lúc xảy ra vụ việc. Người lái chiếc xe hơi Honda Accord, một cựu quân nhân phóng xe tốc độ cao, khi đâm vào hàng loạt khách bộ hành trên một vỉa hè đại lộ số 7. Theo thị trưởng New York, không có dấu hiệu nào cho thấy đây là một vụ khủng bố.