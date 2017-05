Nhà Trắng lao đao vì thói ba hoa của vị tổng thống bốc đồng

Nhật báo Libération có bài phân tích « Nỗi tức giận của Israel sau những lời ba hoa của Trump ». Theo bài báo, vài ngày trước chuyến thăm của tổng thống Mỹ, Nhà nước Do Thái đang rất khó chịu với chuyện ông Trump bị nghi ngờ đã phổ biến tin mật của cơ quan tình báo Israel Mossad cho các vị khách Nga. Dù thủ tướng Israel chỉ đạo chính quyền giữ im lặng, nhưng các cuộc tranh luận về đề tài này đang dấy lên gay gắt trong bộ máy an ninh Israel.

Theo Libération, những thông tin mà ông Trump đã « hớ hênh » lộ cho Nga trong buổi tiếp ngoại trưởng Serguei Lavrov tại Nhà trắng là những tin tình báo, liên quan đến phát hiện tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo dự trù đánh bom các máy bay dân sự của phương tây bằng các máy tính xách tay. Đó chính là những thông tin mà Cơ quan tình báo đối ngoại của Israel Mossad đã thu được qua mạng lưới riêng của họ và đã được chuyển cho người Mỹ cách đây vài tuần, trong khuôn khổ hợp tác trao đổi thông tin tình báo giữa hai nước.

Như vậy những lời ba hoa của ông Trump vô hình chung đã gây nguy hại cho một trong những chiến dịch nhạy cảm nhất của Mossad hiện nay là theo dõi Daech. Hôm qua (17/05), tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng phủ nhận vụ việc. Còn thủ tướng Israel Benyamin Nétanyahou đã ra lệnh cấm các bộ trưởng bình luận về vụ này. Mặc dù vậy, bên trong bộ máy an ninh của Israel đang dấy lên tranh cãi về việc có nên chăng tiếp tục hợp tác toàn diện với Washington ?

Libération dẫn lời một người thân cận với giới tình báo ở Tel Aviv nói : « Từ đầu năm, chúng tôi đã nhận được những thông tin cảnh báo từ Washington. Bạn bè của chúng tôi nói chúng tôi phải dè chừng Trump và những người học việc quanh ông ta. Các thông tin như vậy đã được đưa lên cấp cao nhất của Nhà Nước nhưng không có phản ứng nào ».

Còn theo Le Figaro, thì giới tình báo Isrel bị bàng hoàng về vụ đồng minh để rò rỉ tin này. Tờ báo dẫn ý kiến của ông Amnon Sofrin, cựu giám đốc cơ quan tình báo Mossad : « Có một quy định bất thành văn giữa các cơ quan được trao đổi thông tin nhạy cảm không được trao cho bên thứ ba mà không có sự thỏa thuận của bên đã thu thập được tin khiến cho có thể gây nguy hại đến nguồn tin tại thực địa ».

Trên nhật báo Israel Yedioth Ahronoth, một quan chức giấu tên nói thẳng : « Chúng ta phải đánh giá lại nên chuyển cho Mỹ những loại thông tin nào. Người Mỹ là đồng minh thân cận nhất của chúng ta và chúng ta vẫn chia sẻ với họ những thông tin tối mật. Thế nhưng, chừng nào kênh trao đổi này không an toàn tuyệt đối thì ta nên dừng lại ».

Le Figaro còn trích dẫn nhà báo Ronen Bergman ở Israel cho biết, một số quan chức tình báo Mỹ gần đây đã cảnh các đồng nghiệp Israel về mối liên hệ có thể có của tân tổng thống Mỹ với Nga. Có thể họ đã đề nghị các đồng nghiệp Israel đề phòng khả năng phát tán các thông tin nhạy cảm. Đây là điều khá choáng cho người Israel nhất là gần đây Matxcơva đang tăng cường hợp tác chặt chẽ với Iran trong cuộc chiến tại Syria.

Vẫn xoay quanh những rắc rối vạ miệng của tổng thống Mỹ Doanld Trump trong tuần qua, xã luận nhật báo Le Monde viết : « Những tranh cãi đang chất lên vai vị tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Mỗi ngày qua đi lại có thêm « vụ việc ». Quốc Hội và các cơ quan cấp bộ lớn, đó là chưa nói đến các cơ quan an ninh như FBI hay cảnh sát liên bang, đang xôn xao bàn tán quanh câu hỏi : Trump có đủ năng lực về mặt tâm lý và đạo đức để thực thi chức vụ tổng thống ? Thái độ dè chừng đã xuất hiện ngay trong Nhà Trắng. Chủ đề tình trạng tâm thần của tổng thống không rời khỏi trang nhất các báo, đang che khuất các tin tức còn lại » ở Mỹ.

Thậm chí Le Monde còn trích dân ông David Broder, cựu cố vấn cho 3 tổng thống : Richard Nixon, Ronald Reagan và Bill Clinton, một trong những người được đánh giá là hiền triết chính trị ở Mỹ, đánh giá rằng : Donald Trump chắc hẳn đang đi vào « trong vùng có thể phế truất ».

Tuy nhiên, Le Monde kết luận : Chỉ có đa số phe Cộng Hòa ở Quốc Hội có thể đưa ra ý kiến về thủ tục phế truất. Giờ vẫn chưa đến mức đó. Nhưng chỉ riêng việc người ta gợi nhắc đến khả năng đó sau 5 tháng ông Trump bước chân vào Nhà Trắng cũng đã đủ nói lên được sự yếu ớt về chính trị của tổng thống Mỹ.

Chính phủ mới của Pháp đa màu sắc chính trị

Hầu hết các Tất cả các tờ báo Pháp hôm nay đều dành đa số dung lượng cho sự kiện chính phủ mới của Pháp. Sau khi phải lùi thêm thời gian 24 giờ để cân nhắc cuối cùng chiều hôm qua, danh sách thành viên chính phủ đã được công bố bao gồm : 22 lãnh đạo bộ, 11 nữ, 11 nam. Họ là những nhân vật thuộc cánh hữu, tả và cánh trung, đã quen mặt có, chưa từng biết đến cũng có. Đó là những người trẻ tuổi, học cao bên cạnh nhưng chính khách dày dạn kinh nghiệm và những chuyên gia trong các lĩnh vực riêng của họ…. Đó là những nét phác họa về thành phần nội các vừa được tổng thống Emmanuel Macron thủ tướng Edouard Philippe tuyển chọn.

Độc giả có thể bắt gặp trên bất kỳ trang báo nào ra sáng nay các bài nhận định, đánh giá và giới thiệu chân dung các thành viên chính phủ mới. Có thể nói đây là một chính phủ « hỗn hợp » chưa từng có ở nước Pháp từ trước tới nay. Tuy nhiên các báo vẫn cố gắng tìm kiếm một thiên hướng chính trị cho chính phủ này.

Trang nhất, nhật báo Le Figaro đang bức ảnh ba vị tân bộ trưởng Nội Vụ, Tư Pháp và Kinh Tế xuất thân từ 3 xu hướng khác nhau : tả, trung, hữu với hàng tựa lớn : « Chính phủ : Macron tiến bước về phía trung hữu ». Trong bài xã luận, tờ báo không giấu vẻ hài lòng với nhận định rằng tổng thống « thực sự lập được một ê kíp mà người ta có thể đánh giá đó là « chính phủ ôn hòa (…) ».

Le Figaro nhận thấy một tín hiệu đáng mừng khác là : Chính sách kinh tế và quản lý tài chính được giao cho những người xuất thân từ cánh hữu. Nếu thêm vào đó những nhân vật từ xã hội dân sự, phần lớn là từ giới doanh nghiệp thì mảng kinh tế của chính phủ này có vẻ ổn.

Đặc trưng của tân chính phủ Pháp

Nhật báo la Croix thì nêu cụ thể ba nét đặc trưng của chính phủ mới : « Đầu tiên đó là ê kíp các ‘chuyên gia’. Đa số các trường hợp bộ trưởng đều là những người có kinh nghiệm thực sự trong lĩnh vực mà họ sẽ quản lý. Nét thứ 2, Chính phủ đầu tiên của nhiệm kỳ 5 năm này có nhiều nhân vật quan tâm đến phát triển bền vững, một chủ đề vẫn được ông Emmanuel Macron đặt lên hàng đầu.…Cuối cùng chính phủ này cho thấy, Emmanuel Macron đang tiếp tục mở rộng lãnh thổ chính trị của mình sang cánh hữu, Những Người Cộng Hòa. Sau thủ tướng Edouard Philippe là người của cánh hữu, hai gương mặt của Những Người Cộng Hòa Bruno Le Maire và Gérald Darmanin về đầu quân cho chính phủ mới.

Nhật báo Les Echos thì nhận xét đây là « chính phủ xã hội dân sự đầu tiên trong lịch sử Pháp ». Ngoài 4 bộ trưởng là những chính trị gia đã có ít nhiều kinh nghiệm với công việc chính phủ ( Le Drian, Bayrou, Le Maire, Girardin) người ta thấy nhiều gương mặt lãnh đạo bộ trước đây mới chỉ là những nhà quản lý các lĩnh vực cụ thể ở phạm vi ngành nghề, nhưng họ đều là những chuyên gia thành công trong lĩnh vực hoạt động của mình.

Nhìn chung các báo đều có nhận định rằng đây là một chính phủ khác biệt hoàn toàn với các chính phủ trước đây về cả hình thức lẫn nội dung có thể mang hy vọng đổi mới khung cảnh chính trị của nước Pháp. Tuy nhiên không ít các báo đều nhận thấy tương lai của chính phủ mới này không hẳn phụ thuộc vào tài năng đa dạng của các thành viên mà còn vào cuộc bầu cử Quốc Hội trong một tháng tới «(ngày 11 và 18/6). Khi đó người ta mới biết liệu đa số dân Pháp có ủng hộ thực sự quyết tâm đổi mới hoàn toàn đời sống chính trị Pháp của tân tổng thống Emmanuel Macron hay không.

AS Monaco đăng quang vô địch quốc gia bóng đá Pháp Ligue 1

Câu lạc bộ bóng đá AS Monaco sau chiến thắng câu lạc bộ AS Saint Etienne 2-0 hôm qua đã đăng quang vô địch giải hạng nhất bóng đá Pháp Ligue 1 mùa bóng 2016-2017, trước khi kết thúc giải đấu 6 trận. Đây là danh hiệu vô địch lần thứ 8 của đội bóng công quốc Monaco. Sau 4 mùa bóng đội bóng giàu có Paris Saint - Germain của các ông chủ dầu mỏ Qatar độc chiếm ngôi vương khiến người hâm mộ bóng đá Pháp đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán, các cầu thủ của Monaco đã thổi luồng gió mới vào làng bóng Pháp sau một mùa giải hoàn hảo. Le Figaro chạy tựa : « Monaco, một năm tuyệt đẹp ». Sau khi điểm lại hành trình của đội bóng công quốc Monaco trong mùa bóng năm nay, Le Figaro nhận định AS Monaco với thế hệ vàng hiện có, đăng quang sau 17 năm là hoàn toàn xứng đáng.