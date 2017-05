Mỹ: Tư pháp bổ nhiệm một biện lý đặc biệt điều tra về Donald Trump và Nga

Bộ Tư Pháp Mỹ ngày 17/05/2017 đã thông báo bổ nhiệm cựu giám đốc Cục Điều tra Liên bang FBI Robert Muller làm biện lý đặc biệt để điều tra về những nghi vấn xung quanh khả năng Nga đã can thiệp vào kỳ bầu cử tổng thống Mỹ 2016 theo hướng có lợi cho ông Donald Trump.

Biện pháp này được đưa ra trong bối cảnh tổng thống Mỹ bị vướng vào loạt sự kiện gây tranh cãi kể từ khi ông quyết định thải hồi giám đốc FBI James Comey ngày 09/05/2017 vì cho điều tra về cựu cố vấn an ninh quốc gia Micheal Flynn.

Theo Reuters, trích nhật báo New York Times ngày 18/05/2017, cựu tướng Micheal Flynn từng thông báo cho đội ngũ chuyển tiếp của tổng thống Donald Trump, nhiều tuần trước lễ nhậm chức, về việc ông bị điều tra do bí mật làm việc và nhận thù lao từ Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian vận động tranh cử của Donald Trump. Tuy nhiên, dù được báo trước, tổng thống Mỹ vẫn bổ nhiệm ông vào Hội Đồng An Ninh Quốc Gia.

Ông Robert Mueller, người từng điều hành FBI trong vòng 12 năm (2001-2013), tuyên bố « chấp nhận trọng trách này » trong một bản thông cáo.

Giải thích về việc bổ nhiệm một biện lý đặc biệt, nhân vật số hai của bộ Tư Pháp Mỹ, Rod Rosenstein, nhấn mạnh : « Quyết định bổ nhiệm không đồng nghĩa với việc đã phát hiện ra những tình tiết phạm tội hay tiến hành truy tố, mà đây là việc cần thiết để người dân Mỹ hoàn toàn tin tưởng vào kết quả cuộc điều tra ».

Hạ Viện Mỹ đã thông qua quyết định bổ nhiệm ông Robert Mueller. Tuy nhiên, các lãnh đạo phe Cộng Hòa tại Thượng Viện và Hạ Viện tuyên bố cuộc điều tra riêng rẽ của hai viện vẫn được tiếp tục.

Người đứng đầu phe Dân Chủ tại Thượng Viện đánh giá quyết định bổ nhiệm một biện lý đặc biệt là việc « hoàn toàn cần thiết » và cho rằng ông Mueller là « người thích hợp » để thực hiện trọng trách.

Thông qua một bản thông cáo của Nhà Trắng, tổng thống Donald Trump cho biết « nóng lòng chờ vụ việc này nhanh chóng kết thúc ».

Quyết định bổ nhiệm biện lý đặc biệt là một nhượng bộ của đảng Cộng Hòa, hiện đang bị chia rẽ và lúng túng.