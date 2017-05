(AFP) - Syria và giáo chủ Fergulan là trung tâm cuộc gặp giữa ông Trump và Erdogan. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm nay 16/05/2017 gặp gỡ tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington, với hai chủ đề chính nhạy cảm là vấn đề Hoa Kỳ vũ trang cho dân quân Kurdistan ở Syria, và việc dẫn độ giáo sĩ Fethullah Gulen, mà theo Ankara là chủ mưu vụ đảo chính tháng 7 năm ngoái. Ông Erdogan tỏ ra hòa dịu hơn trước chuyến viếng thăm mang tính quyết định này, cho biết đây là bước tái khởi động trong mối quan hệ với Hoa Kỳ. Trong khi đó, thương lượng hòa bình về Syria hôm nay tiếp tục tại Genève giữa các đại diện chính phủ Damas và đối lập, thông qua trung gian hòa giải của Liên Hiệp Quốc.

(AFP) – Tân đại sứ Mỹ đến Israel. Ông David Friedman, một người thân cận của Donald Trump nổi tiếng với các phát biểu gây tranh cãi, hôm qua 15/05/2017 đã đến Israel để bắt đầu nhiệm vụ đại sứ Hoa Kỳ tại đây, vài ngày trước chuyến thăm chính thức của tổng thống Mỹ. Trước đây, ông Friedman từng tuyên bố ủng hộ việc dời tòa đại sứ Mỹ từ Tel Aviv sang Jerusalem, ngược hẳn với chính sách lâu nay của Hoa Kỳ. Thánh địa Jerusalem được Israel coi là thủ đô không thể chia cắt, kể cả Đông Jerusalem do Israel chiếm đóng từ năm 1967 và sáp nhập năm 1980. Còn Palestine mong muốn Đông Jerusalem sẽ trở thành thủ đô tương lai của Nhà nước Palestine độc lập.

(Reuter & AFP) – Thêm một nhà báo điều tra ma túy bị sát hại tại Mêhicô. Một nhà báo nổi tiếng chuyên điều tra về các tập đoàn ma túy, đã bị bắn chết hôm qua 15/05/2017 tại Culiacan, tây bắc Mêhicô. Đây là nhà báo thứ năm bị sát hại kể từ tháng Ba ở Mêhicô, nơi thường xuyên xảy ra đụng độ giữa các băng đảng và những vụ tấn công vào nhà báo.

(Reuters) - Mỹ nghi ngờ Syria xây lò thiêu xác gần nhà tù Sednaya để xóa dấu vết hành quyết tù nhân.

Một quan chức Ngoại Giao Hoa Kỳ hôm qua 15/05/2017 cho biết nước này nắm được bằng chứng cho thấy chính quyền của tổng thống Syria Bachar Al Assad đã cho xây dựng một lò hỏa thiêu gần nhà tù Sednaya, cách Damas 30 km về phía Bắc. Theo ông Stuart Jones, vụ phó vụ Trung Cận Đông của bộ Ngoại Giao Mỹ, lò hỏa thiêu này có thể được đùng để xóa dấu vết của hàng ngàn người thuộc phe đối lập đã bị chính phủ Syria bắt giữ, tra tấn và hành quyết từ sáu năm nay trong trại giam Sednaya. Thông tin trên được đưa ra căn cứ vào các hình ảnh vệ tinh chụp nhà tù Sednaya.

(RFI) - Venezuela: Cuộc sống bị ảnh hưởng nặng nề vì biểu tình.Từ sáu tuần nay, ở Venezuela, tuần hành, biểu tình chống tổng thống Nicolas Maduro hầu như ngày nào cũng xảy ra và kết thúc bằng các vụ xô xát giữa người tham gia với lực lượng an ninh. Một số lĩnh vực hoạt động và ngành nghề bị ảnh hưởng mạnh. Đặc biệt tại thành phố Chacao - phía đông Caracas, thương mại bị thiệt hại nặng nề. Nhiều cửa hàng tạm thời ngưng hoạt động hoặc hàng ngày phải đóng cửa sớm hơn thường lệ vì không có khách. Giao thông đi lại bị cản trở vì nhiều tuyến đường bị phong tỏa. Cuộc sống của người dân vốn đã khó khăn do khủng hoảng kinh tế lại càng trở nên tồi tệ do tác động của các cuộc tuần hành, biểu tình.

(AFP) - Năm 2015, hơ trăn nghìn người chết sớm vì khí thải xe hơi chạy bằng diesel. Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học Nature, năm 2015 trên toàn thế giới có 107.600 người chết sớm vì khí thải xe hơi chạy bằng diesel. Trong đó, có 38.000 người chết sớm do khí thải xe hơi chạy bằng diesel vượt quá ngưỡng cho phép - hậu quả của việc các hãng sản xuất xe hơi gian lận về mức phát khí thải của xe chạy bằng động cơ diesel, tiêu biểu là vụ tai tiếng của tập đoàn xe hơi Volkswagen. Khoảng 80% những người này sống ở Liên Hiệp Châu Âu Trung Quốc và Ấn Độ.