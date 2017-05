Tổng thống Mỹ tiết lộ cho Nga thông tin mật ?

Từ Washington, thông tín viên Anne-Marie Capomaccio tường trình :

« Theo Washington Post, ông Donald Trump đã tiết lộ với phía Nga các thông tin về những hoạt động đang tiến hành ở Irak và Syria. Vấn đề là thông tin mật này được tình báo một nước đồng minh cung cấp cho Mỹ, và không hề cho phép Washington chia sẻ, thậm chí với cả các thành viên khác trong liên minh, còn với Nga thì tất nhiên là không. Bao nhiêu là chi tiết nhạy cảm.

Có thể hình dung ra được sự hoảng hốt của các cố vấn Mỹ tại Phòng Bầu Dục khi nghe thấy tổng thống khoe khoang có được những tin tình báo rất tốt và mô tả cho những người khách Nga đang hớn hở.

Cũng theo tờ báo, một trong những cố vấn ngay lập tức đã gọi cho CIA và NSA để thông báo tình hình. Báo cáo về cuộc họp đã bị lược bớt đi.

Làm thế nào mà những chi tiết ấy lại xuất hiện trên tờ Washington Post ? Vụ rò rỉ sẽ làm tổng thống nổi cơn thịnh nộ, có lẽ là tác phẩm của một nhân vật đầy tinh thần cảnh giác. Có vẻ khá nhiều người trong các cơ quan tình báo nghi ngờ về tính chính danh của một tổng thống Mỹ chừng như chưa ý thức được về nhiệm vụ của mình, trong khi ê-kíp của ông đang bị điều tra về khả năng thông đồng với Nga. »



Nhà Trắng cải chính

Nhà Trắng cải chính những thông tin này. Tướng H.R.McMaster, cố vấn an ninh quốc gia nói với báo chí, những vấn đề nêu ra trong cuộc đối thoại là các mối đe dọa chung cho hai nước chứ không có hoạt động quân sự nào bị tiết lộ. Ngoại trưởng Rex Tillerson trong một thông cáo cho biết chủ yếu hai bên nói về đấu tranh chống khủng bố.

Tuy nhiên những nỗ lực này không trấn an được chính giới, kể cả từ phía Cộng Hòa. Thượng nghị sĩ John McCain khi trả lời CNN cho rằng : « Nếu đây là sự thật, thì rõ ràng hết sức đáng ngại ». Doug Andres, phát ngôn viên của Paul Ryan, chủ tịch Hạ Viện nói : « Chúng tôi không có cách nào biết được những gì đã nói ra, nhưng việc bảo vệ các bí mật quốc gia là hết sức quan trọng », còn bản thân ông Ryan « hy vọng có được sự giải thích đầy đủ của chính phủ ».

Phe Dân Chủ thì yêu cầu giải trình về các tiết lộ trên. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, người đứng đầu phe Dân Chủ tại Thượng Viện tuyên bố : « Tổng thống cần phải giải thích cụ thể cho giới tình báo, cho người dân Mỹ và Quốc Hội ».

Tuy tổng thống Hoa Kỳ có quyền « giải mật » theo ý mình, nhưng khi đưa ra những thông tin mà không tham khảo đối tác, có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ lâu dài với đồng minh. Trước đây trong chiến dịch tranh cử, ông Trump từng gay gắt chỉ trích việc ứng viên Dân Chủ Hillary Clinton sử dụng email riêng khi còn là ngoại trưởng có thể ảnh hưởng đến thông tin bí mật.

Bà Hillary Clinton thành lập tổ chức chính trị riêng

Trong khi đó, đối thủ cũ của ông Trump, bà Hillary Clinton hôm qua loan báo thành lập một tổ chức mang tên « Onward Together » (« Cùng Tiến Bước »), nhằm hỗ trợ cho các công dân muốn tham gia hoạt động chính trị và chống lại các hành động của tổng thống Donald Trump.

Trang web của tổ chức này kêu gọi : « Trong những tháng gần đây, chúng ta đã thấy khả năng người dân tập hợp lại để phản kháng trước những quấy nhiễu, oán thù, dối trá, chia rẽ ; bảo vệ một nước Mỹ công bằng hơn », cổ vũ các công dân tích cực hành động « cho 2017, 2018, 2020 và xa hơn nữa ». Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ lần tới sẽ diễn ra vào năm 2020.

Trong một loạt Twitter, bà Clinton khen ngợi nỗ lực nhiều tổ chức chống phân biệt, hay trợ giúp những đảng viên Dân Chủ ra ứng cử mà Onward Together sẽ hỗ trợ (như Indivisible Team, Swing Left, Color of Change, Emerge America, Run for Something).