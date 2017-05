Ba Lan : Hàng chục nghìn người biểu tình chống chính phủ

Hơn 40.000 người Ba Lan đã xuống đường tuần hành ngày 06/05/2017 tại thủ đô Vacxava theo lời kêu gọi của phe đối lập. Người dân biểu tình để « bảo vệ các quyền tự do » mà theo họ đang bị đe dọa vì một loạt đạo luật do chính quyền của đảng bảo thủ Pháp Luật và Công Lý (PiS) ban hành, liên quan đến tư pháp, giáo dục và truyền thông.

Có mặt trong cuộc biểu tình tại Vacxava, thông tín viên RFI Maya Szymanowska tường trình :

« Hôm nay, cả nước Ba Lan ở đây ! » « Ba Lan tự do là châu Âu ! » Ngân vang những khẩu hiệu này, người dân Ba Lan đã tập trung đông đảo để thể hiện sự gắn bó với châu Âu và chán nản với chính sách của đảng bảo thủ PiS cầm quyền từ một năm rưỡi nay. Cuộc tuần hành nhằm thể hiện sức mạnh được đánh giá là thành công đối với đảng tự do Nền Tảng Công Dân, đơn vị khởi xướng cuộc xuống đường vì tự do ngày 06/05.



Trong bầu không khí rất ôn hòa, người dân Ba Lan đã đi biểu tình cùng với gia đình. Rất nhiều người đến từ phía bên kia của đất nước để tham gia sự kiện. Cuộc tuần hành vì tự do nhận được sự ủng hộ của các nghiệp đoàn giáo viên, tổ chức phi chính phủ và đại diện chính quyền địa phương.



Số người tham gia rất lớn, dù số liệu tổng kết còn khác nhau : 90.000 người biểu tình (theo thị trưởng đảng tự do) và 9.000 người (theo cảnh sát ủng hộ chính phủ đương nhiệm).



Trong bài diễn văn khai mạc cuộc biểu tình, ông Grzegorz Schetyna, người đứng đầu đảng tự do, tố cáo biện pháp cải cách tư pháp được cho là nhằm phục vụ đảng bảo thủ, chương trình cải cách giáo dục, quyết định đóng cửa nhiều trường học cũng như vi phạm các quyền tự do báo chí và quyền của phụ nữ ».