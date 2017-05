(AFP) - Trung Quốc thử thành công máy bay dân dụng tầm trung tự chế tạo

Ngày 05/05/2017, Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm thành công chiếc máy bay hàng không dân dụng tầm trung C919 đầu tiên. Máy bay hoàn toàn do Trung Quốc thiết kế và chế tạo bay thử trong vòng 80 phút, ở độ cao 3000 mét, với tốc độ 300 cây số/giờ và đã hạ cánh nhẹ nhàng. C919 do hai tập đoàn Trung Quốc chế tạo là Commercial AirCraft Corporation of China Comac và Shanghai Aircraft Manufacturing Co, có thể chở tới 168 hành khách phục vụ các tuyến bay trong khu vực với khoảng cách 5. 550 km. Hiện Trung Quốc đã lắp ráp xong hai chiếc và dự tính sẽ cho xuất xưởng 4 chiếc vào năm 2019. Trung Quốc hy vọng chế tạo C919 để cạnh tranh với hai tập đoàn khổng lồ là Boeing của Mỹ và Airbus của châu Âu.

(AFP) - Nhật sẽ cấp máy bay tuần tra cho Malaysia

Nhật Bản dự trù sẽ tặng máy bay tuần tra quân sự P-3C cũ cho Malaysia, trong bối cảnh hai nước tăng cường quan hệ trước những hành động bành trướng của Trung Quốc. Quốc Hội Nhật hiện đang xem xét một đạo luật cho phép Tokyo cấp thiết bị quân sự miễn phí cho các nước khác. Theo nhật báo Nikkei, nếu luật này được thông qua, Malaysia sẽ là quốc gia đầu tiên được Nhật cấp thiết bị quân sự.

(AFP) - Một nghệ sĩ phản kháng của Nga được tị nạn chính trị tại Pháp

Ngày 04/05/2017, nghệ sĩ Nga Piotr Pavlenski, người vẫn thường xuyên có những hành động thách thức điện Kremlin và khẳng định bị đe dọa kết án 10 năm tù cải tạo, đã được cấp quy chế tị nạn chính trị tại Pháp. Cùng với vợ và 2 con, ông Pavlenski đã đến Pháp từ tháng Giêng.

(AFP) - Philippines : Dùng bạo lực chống ma túy sẽ thất bại

Tại đại học Manila, bà Agnès Callamard, báo cáo viên của Liên Hiệp Quốc về tình trạng hành quyết vô luật pháp khẳng định chính sách sử dụng bạo lực để bài trừ ma túy của tổng thống Duterte « sẽ thất bại ». Cùng lúc, bà vinh danh những công dân Philippines can đảm tố cáo chiến dịch đẫm máu này, làm hơn 7000 người chết từ một năm nay. Bị tổng thống Duterte cấm cửa, bà Agnès Callamard đến Manila, trong cuộc thăm viếng không chính thức.

(AFP) - NATO/Nga : Mỹ lập bộ chỉ huy tiền phương tại Ba Lan

Quân đội Mỹ thành lập bộ chỉ huy các đơn vị vừa đến tăng cường ở biên giới phía đông của NATO. Tổng hành dinh mới đặt tại Ba Lan, chỉ huy một lực lượng 6.000 quân, nhằm trấn an các đồng minh Đông Âu và Baltic lo sợ bị Nga xâm lấn như trường hợp Ukraina.

(AFP) - Brazil : Hai cựu lãnh đạo tập đoàn dầu hỏa bị bắt

Tư pháp Brazil bắt giam hai cựu lãnh đạo của tập đoàn dầu khí quốc gia PetroBas. Marcio de Almeida Ferreira và Mauricio de Oliveira Guedes bị tố cáo bỏ túi 31 triệu đôla và tìm cách hợp thức hóa 48 triệu đô la khác ở thiên đường thuế Bahamas. Hàng chục chính trị gia và doanh nhân đã bị ngồi tù từ khi chiến dịch « Tẩy sạch khẩn cấp » được tung ra vào năm 2015 để bài trừ quốc nạn tham ô và biển thủ công quỹ ở Brazil.

(AFP) - Khoảng 1500 người Peru lấy tên các nhân vật trong bộ phim « Star Wars »

Cơ quan phụ trách đăng ký hộ tịch, giấy khai sinh, ngày 04/05/2017 cho biết có 1459 người lấy tên các nhân vật trong bộ phim « Chiến tranh giữa các vì sao ». Tên phổ biến nhất, có tới 533 nữ công dân Peru lấy tên, là Leia, công chúa trong bộ phim và do nữ diễn viên Mỹ Carrie Fisher thủ vai. 365 người Peru lấy tên Han (Solo) do nam diễn viên Mỹ Harrisson Ford thủ vai trong 9 tập đầu của bộ phim, tiếp theo là những tên khác như Orson, Luke … Ngay cả người máy R2-D2 trong bộ phim cũng có tới 20 trẻ Peru mang tên này. Tập đầu tiên của bộ phim « Chiến tranh giữa các vì sao » ra đời cách nay 40 năm, vào năm 1977.

(AFP) - Anh Quốc : Bầu cử cấp địa phương

Theo kết quả sơ bộ được công bố ngày 05/05/2017, đảng bảo thủ của thủ tướng Theresa May thắng lớn. Cử tri Anh được kêu gọi bầu lại 5.000 dân biểu ở các cấp địa phương, thành phố. Tại 23 trên tổng số 88 hội đồng cấp địa phương đã công bố kết quả chính thức, đảng cầm quyền chiếm đa số tại 10 địa điểm. Đối lập kiểm soát 5 hội đồng cấp địa phương. Theo giới phân tích, trong bối cảnh Brexit, kết quả hôm nay là một bài toán trắc nghiệm với thủ tướng Anh, một tháng trước bầu cử Quốc Hội trước thời hạn, vào ngày 08/06/2017.

(AFP)- Thất nghiệp tại Mỹ thấp nhất từ năm 2007

Theo thống kê do bộ Lao Động Mỹ công bố ngày 05/05/2017, tỷ lệ thất nghiệp tại Hoa Kỳ trong tháng 4/2017 rơi xuống còn 4,4 %. Đây là mức thấp nhất từ một thập niên qua. Thị trường lao động Mỹ thực sự khởi sắc trở lại. Hơn 210.000 chỗ làm được tạo thêm trong tháng qua.