(AFP) -Hy Lạp đạt thỏa thuận với chủ nợ để tránh khủng hoảng mới

Athens tránh được nguy cơ trở lại khủng hoảng nhờ thỏa thuận đạt được với các chủ nợ về một kế hoạch khắc khổ mới, mở đường cho các cuộc đàm phán về giảm nợ công. Thỏa thuận nói trên đã được bộ trưởng Tài Chính Hy Lạp Euclide Tsakalotos công bố sáng ngày 02/05/2017, sau các cuộc đàm phán kéo dài cho đến khuya đêm hôm trước.

(AP) – Dựng đài tưởng niệm phi hành đoàn trực thăng trong chiến tranh Việt Nam tại Mỹ

Quốc Hội Hoa Kỳ đã thông qua dự án xây dựng đài tưởng niệm dành cho phi hành đoàn trực thăng trong chiến tranh Việt Nam tại khu nghĩa trang quốc gia Arlington (Virginia), gần đài tưởng niệm chiến sĩ vô danh. AP hôm qua 01/05/2017 dẫn lời một cựu binh giữ súng máy trên trực thăng AH-1 Cobra cho biết, Arlington là nơi tập trung các lính trực thăng bị thương vong nhiều nhất trong chiến tranh Việt Nam. Quân đội Mỹ thường xuyên sử dụng trực thăng để vận chuyển binh lính và yểm trợ cho bộ binh. Hiệp hội các phi công trực thăng tài trợ xây dựng đài tưởng niệm này.

(AFP) – Tử vong vì phá thai bất hợp pháp tại Miến Điện tăng cao

Với 280 trường hợp tử vong trên 100.000 vụ sinh nở, Miến Điện là nơi có tỉ lệ sản phụ qua đời khi sinh đứng thứ nhì Đông Nam Á, sau Lào. Theo số liệu chính thức thì phá thai chiếm 10% ca tử vong, nhưng theo các chuyên gia thì con số thực tế cao hơn nhiều vì chưa tính đến các vụ chết vì nhiễm trùng. Tại Miến Điện, phá thai là bất hợp pháp trừ trường hợp nguy hiểm chết người đối với thai phụ.

(Reuters) – Lãnh đạo United Airlines phải điều trần trước Quốc Hội Mỹ về trường hợp ông David Dao

Ngày 02/05/2017 ban giám đốc hãng hàng không United Airlines trả lời chất vấn của Quốc Hội Hoa Kỳ về trường hợp đối xử thô bạo với hành khách David Dao tháng trước. Giám đốc điều hành Oscar Munoz phải điều trần trước Ủy ban Giao thông và Cơ sở hạ tầng của Hạ Viện, cùng với ban giám đốc các hãng American Airlines, Southwest Airlines, Alaska Airlines và một hiệp hội tư vấn người tiêu dùng. United Airlines hứa hẹn bồi thường đến 10.000 đô la, giảm bớt tình trạng overbook và cam kết không dùng lực lượng an ninh để trục xuất hành khách.

(AFP) – Luật sư phản bác các cáo buộc đối với cựu tổng thống Hàn Quốc

Ngày 02/05/2017, trong một phiên tòa ở Seoul, trưởng nhóm luật sư bào chữa cho cựu tổng thống Park Guen-Hye, ông Yoo Young Ha, khẳng định thân chủ hoàn toàn không phạm tội nào trong số 18 tội danh tư pháp đưa ra. Cựu tổng thống Park hiện đang bị giam, sau khi bị cáo buộc lợi dụng ảnh hưởng buộc một số tập đoàn kinh tế rót 70 triệu đô la cho quỹ riêng. Phiên tòa nói trên nhằm quyết định các giai đoạn tiếp theo của vụ án hình sự này.

(AFP) – Tân vương Thái Lan thâu tóm quyền kiểm soát hoàng gia

Năm tháng sau khi vua mới lên nắm quyền, Quốc Hội do tập đoàn quân sự kiểm soát đã thông qua một dự luật đặt năm cơ sở Nhà Nước phụ trách các hoạt động của Hoàng gia và an ninh của nhà vua, dưới quyền kiểm soát trực tiếp của vua Maha Vajiralongkorn. Luật được công bố hôm 01/05/2017. Theo một số chuyên gia về chính trị Thái Lan, tân vương Thái đang trở lại với truyền thống chính trị thời Chiến tranh Lạnh, khi Quốc Hội bị đặt dưới quyền kiểm soát của một số cơ quan không do cử tri bầu lên.

(AFP) – Palestine : Hamas thừa nhận đường biên giới 1967

Tổ chức Hồi Giáo Hamas cầm quyền tại dải Gaza, từ 10 năm nay, lần đầu tiên tuyên bố như trên và khẳng định không có « xung đột tôn giáo » với Israel. Hamas, ra đời năm 1987, vốn coi Israel là kẻ thù và đặt mục tiêu giải phóng toàn bộ các vùng lãnh thổ Palestine bị Israel chiếm đóng. Với tuyên bố nói trên, Hamas để ngỏ cánh cửa cho đối thoại hầu tìm được tiếng nói chung với các lực lượng Palestine khác, đặc biệt là Fatah, cũng như với các quốc gia vốn từ chối mọi đối thoại chính thức với tổ chức này. Hamas bị Mỹ, Liên Âu coi như một tổ chức « khủng bố ». Quyết định trên được đưa ra hai ngày trước khi tổng thống Mahmoud Abbas công du Hoa Kỳ, theo lời mời của tổng thống Donald Trump.