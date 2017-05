Tại Mỹ, Ngày Quốc Tế Lao Động 01/5 trở thành « ngày vì dân nhập cư »

Từ Washington, thông tín viên Anne Marie Capomaccio gửi về bài tường trình :

"Theo các số liệu của cơ quan nhập cư Mỹ, trong tháng Hai vừa qua, đã có 680 người bị trục xuất, tăng 30% so với cùng thời kỳ này năm ngoái. Một số nhà hoạt động bảo vệ người nhập cư, trước đây đã ví Barack Obama là « thủ lĩnh trục xuất », thế nhưng giờ đây, họ đã hoảng sợ với chính sách của Donald Trump. Bởi vì trong tháng Hai, một nửa những người không có giấy tờ định cư đã bị trục xuất cho dù họ không phạm tội ác gì hoặc chỉ là vi phạm luật giao thông…Từ trước đến giờ, đó không phải là lý do để trục xuất. Thế nhưng, John Kelly, bộ trưởng An Ninh Quốc Nội vẫn bảo vệ quan điểm này.

Ông nói : Cảnh sát không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước những người vi phạm pháp luật. Ban đầu, chúng tôi chú ý tới những người nhập cư bất hợp pháp, rồi đến những người vi phạm pháp luật. Nhưng đối với những người tình cờ bị bắt giữ, chúng tôi không có lựa chọn nào khác là áp dụng các quy định của pháp luật.

Những người nhập cư không giấy tờ hợp lệ phải tránh mọi tiếp xúc với cảnh sát. Bởi vì, việc kiểm tra giấy tờ tùy thân theo như thông lệ cũng có thể dẫn đến việc trục xuất. Các doanh nghiệp không để cho những lao động nhập cư bất hợp pháp lái xe giao hàng nữa và điều này đã tác động đến các hoạt động dịch vụ.

Chính vì thế mà hôm nay, nhiều cửa hàng, doanh nghiệp đã đóng cửa để tỏ tình đoàn kết với những người nhập cư không giấy tờ và những thành phố bị coi là thánh địa của người nhập cư hiện đang chịu sức ép của chính quyền Donald Trump."