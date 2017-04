Venezuela rút ra khỏi Tổ Chức Các Quốc Gia Châu Mỹ

Vào lúc đất nước đang chao đảo do các cuộc biểu tình của phe đối lập chống chính phủ, hôm qua, 26/04/2017, chính phủ của tổng thống Nicolas Maduro đã tuyên bố rút nước này ra khỏi Tổ Chức Các Quốc Gia Châu Mỹ (OAS) với lý do tổ chức này đã can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela.