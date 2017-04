(AFP) – Hồng Kông : 9 nhà hoạt động bị bắt. Hôm nay, 9 nhà tranh đấu từng tham gia một cuộc biểu tình tháng 11/2016, phản đối Trung Quốc can thiệp vào việc xét xử hai nghị sĩ đòi độc lập cho Hồng Kông, đã bị chính quyền đặc khu câu lưu. Bản thân hai nghị sĩ Lương Tụng Hằng (Leung Chun Ying) và Du Huệ Trinh (Yau Wai Ching) bị bắt hôm qua. Vụ bắt giữ nói trên xảy ra ít tuần trước cuộc viếng thăm Hồng Kông của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo một nhà dân chủ Hồng Kông, nhà cầm quyền Hồng Kông muốn ngăn cản các nhà tranh đấu nói trên tham gia các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc.

(AFP) - Mỹ : Đạo diễn Jonathan Demme qua đời ngày 26/04/2017 tại New York, thọ 73 tuổi, sau thời gian dài bị ung thư thực quản. Ông nổi tiếng với bộ phim kinh điển Sự im lặng của bầy cừu, được hai diễn viên Jodie Foster và Anthony Hopkins thủ vai chính. Bộ phim được trao giải Cành Cọ Vàng của Liên Hoan Phim Cannes năm 1992. Ngoài ra, bộ phim Philadelphia do ông đạo diễn cũng được trao 5 giải Oscars, trong đó có giải nam diễn viên xuất sắc nhất dành cho Tom Hanks. Ông quay bộ phim cuối cùng Ricki and the Flash vào năm 2015. Dù có sự tham gia của của Meryl Streep, bộ phim không thu hút được khán giả trong lễ khai mạc Liên Hoan Phim de Locarno tại Ý.

(Reuters) - Nga : Gần một nửa người dân muốn thủ tướng Medvedev từ chức. Theo kết quả cuộc thăm dò của viện Levada ngày 26/04/2017, 52% người Nga không còn tin tưởng ông Medvedev, 45% muốn ông từ chức. Lý do có lẽ là những cáo buộc tham nhũng nhắm vào thủ tướng Nga của nhà đối lập Alexei Navalny, được đăng trong một đoạn video trên YouTube từ tháng Ba. Đoạn video thu hút 20 triệu lượt người xem và là nguyên nhân dẫn đến nhiều cuộc biểu tình trên khắp nước Nga.

(Reuters) - Tàu chiến Nga bị đắm ngoài khơi Hắc Hải. Theo thông báo của chính quyền Ankara ngày 27/04/2017, vụ việc xảy ra ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ. Tầu chiến Nga đã va chạm với một tầu vận chuyển gia súc. 78 thành viên thủy thủ đoàn của tàu chiến Nga đều được cứu sống.

(AFP) - Venezuela rút khỏi Tổ Chức Các Quốc Gia Châu Mỹ. Vào lúc đất nước đang chao đảo do các cuộc biểu tình của phe đối lập chống chính phủ, ngày 26/04/2017, chính phủ của tổng thống Nicolas Maduro đã tuyên bố rút Venezuela ra khỏi Tổ Chức Các Quốc Gia Châu Mỹ (OAS) với lý do tổ chức này đã can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela.

(AFP) – Brexit : 27 nước châu Âu khẳng định « đoàn kết chặt chẽ » trong thương thuyết. Trên đây là thông báo của một lãnh đạo châu Âu bên lề hội nghị các bộ trưởng của khối, tại Luxembourg, để chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh thứ Bảy, 30/04. Đây là dịp lãnh đạo 27 nước chính thức thông qua « các nguyên tắc định hướng thương thuyết » với Anh Quốc. AFP dẫn một số nguồn tin cho biết quan điểm của châu Âu là sẽ cứng rắn hơn với Luân Đôn, trong các hồ sơ chính, như quyền lợi của các công dân châu Âu sau Brexit, tương lai của các dịch vụ tài chính ngân hàng, và phần tiền mà Anh Quốc phải thanh toán cho cuộc ly dị.

Hôm qua, thủ tướng Anh Theresa May có bữa ăn tối làm việc tại Luân Đôn, được đánh giá là « bổ ích » với các lãnh đạo châu Âu chủ chốt, trong đó có chủ tịch Liên Hiệp Châu Âu Jean-Claude Juncker, về hồ sơ Brexit. Trong khi đó, lần đầu tiên một thăm dò dư luận - kể từ cuộc trưng cầu Brexit 23/06/2016 - cho thấy đa số cử tri Anh hối tiếc về quyết định Brexit (45% tiếc, 43% ủng hộ Brexit, và 12% lưỡng lự). Điều tra của Yougov, công bố trên The Times.