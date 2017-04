(AP) - Mỹ sẽ không tiết lộ số thương vong do bom GBU gây ra. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis ngày 20/04/2017 cho biết rằng ông sẽ không thảo luận về các ước tính thiệt hại từ việc sử dụng quả bom phi hạt nhân mạnh nhất của quân đội Mỹ, ném xuống một căn cứ của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo ở Afghanistan ngày 13/04. Cuộc tấn công được thực hiện nhắm vào một hệ thống đường hầm và hang động của Daech gần biên giới Pakistan lần đầu tiên dùng đến loại bom GBU-43B 11 tấn. Theo các quan chức quân sự Mỹ, quả bom đã triệt hạ hoàn toàn vị trí phòng thủ của Daech, còn chính phủ Afghanistan ước tính số tử vong là hơn 90 quân thánh chiến, không có thường dân nào. Nhưng đối với cựu tổng thống Afghanistan Hamid Karzai, việc sử dụng loại bom đó là một hành động « tàn bạo ghê gớm đối với người dân Afghanistan ».

(AFP & Reuters) - Nghi can tấn công đội bóng Dortmund bị bắt. Cảnh sát Đức hôm nay 21/04/2017 đã bắt giữ một người đàn ông bị nghi ngờ là đã dùng chất nổ tấn công chiếc xe chở đội bóng đá Borussia Dortmund hôm 11/4 làm một cầu thủ bị thương. Giả thiết khủng bố ban đầu không còn đứng vững, động cơ của hung thủ có lẽ là tài chính. Nghi can Serguei V., 28 tuổi, mang hai quốc tịch Đức và Nga, đúng vào hôm tấn công đã đặt mua 15.000 cổ phiếu của đội bóng Dortmund, với cá cược là cổ phiếu này sẽ xuống giá, hạn chót ngày 17/6. Nếu thành công, nghi can có thể hưởng lợi đến 3,9 triệu euro.

(RFI) - Nga : một nhà báo dấn thân từ trần sau khi bị tấn công. Do vết thương trầm trọng, nhà báo Nicolai Andrushchenko qua đời hôm thứ năm 20/04/2017 sau khi bị một nhóm lạ mặt đánh đập vào ngày 09/03. Đồng sáng lập viên báo Novy Peterburg, ở cố đô Saint Petesbourg, phóng viên Nicolai Andrushchenko chuyên điều tra về các vấn đề « nhạy cảm » liên quan đến cảnh sát cũng như quan hệ giữa xã hội đen và chính quyền thành phố, nhất là lúc tổng thống Putin làm thị trưởng trong thập niên 1990.

(AFP) - Người phụ nữ nặng 500 ký đã giảm phân nửa trọng lượng sau khi được giải phẫu ở Ấn Độ. Người phụ nữ mập nhất thế giới, bà Eman Ahmed Abd El Aty, 37 tuổi, người Ai Cập, nặng đến nửa tấn, sau khi được các bác sĩ Ấn Độ phẫu thuật đã giảm được 250 ký lô. Các bác sĩ Ấn hôm nay 21/04/2017 cho biết bà đã sử dụng được xe lăn và giữ được tư thế ngồi khá lâu, một điều không mơ thấy nổi cách đây ba tháng.

(AFP) - Nhật Bản : Gần 100 dân biểu thăm đền thờ thần đạo Yasukuni. Hôm nay, 21/04/2017, bộ trưởng Nội Vụ Sanae Takachi cùng 95 dân biểu Nhật viếng đền thờ Yasukuni, theo mỗi dịp tiết thanh minh. Thủ tướng Shinzo Abe không đến nhưng gửi linh mộc làm lễ vật. Đền thờ Thần đạo là nơi thờ anh linh tử sĩ của Nhật Bản nhưng cũng có bài vị của 14 tướng lãnh và nhân vật lãnh đạo chính quyền quân phiệt bị xử tử vì tội ác chiến tranh, sau Thế Chiến Thứ Hai. Bộ ngoại giao Hàn Quốc gọi đây là một « hành động đáng tiếc ». Bắc Kinh kêu gọi « Tokyo trực diện » với quá khứ xâm lược.