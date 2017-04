Một viện nghiên cứu thân Kremlin nhúng tay vào bầu cử tổng thống Mỹ

Theo các quan chức trên, hai hồ sơ mật do Viện Nghiên cứu Chiến lược Nga (Russian Institute for Strategic Studies, RISS) soạn thảo có thể là nguồn gốc các kết luận của cơ quan tình báo Mỹ về sự can dự của Matxcơva vào cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Viện nghiên cứu trên do các cựu nhân viên tình báo Nga điều hành, tất cả nhân sự đều do điện Kremlin bổ nhiệm.

Cơ quan tình báo Mỹ có được hai tài liệu này sau ngày bầu cử 08/11. Được lưu hành trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp nhất của chính phủ Nga ngay từ tháng 06/2016, tài liệu thứ nhất khuyến cáo điện Kremlin tung một chiến dịch tuyên truyền trên các mạng xã hội để vận động cử tri Mỹ bỏ phiếu cho ứng viên thân Matxcơva hơn tổng thống Barack Obama.

Tài liệu thứ hai, được soạn thảo vào tháng 10/2016 và cũng được lưu hành trong nội bộ chính phủ Nga, thì cảnh báo khả năng ứng viên Dân Chủ Hillary Clinton thắng cử. Tài liệu này cũng khuyên chấm dứt tuyên truyền ủng hộ Trump và nhấn mạnh đến sự nghiêm trọng về gian lận bầu cử Mỹ để làm suy yếu tính chính đánh của hệ thống và tác động xấu đến danh tiếng của ứng viên Clinton.

Hai tài liệu trên là những bằng chứng cơ bản trong các báo cáo của chính quyền Obama tố cáo một chiến dịch bóp méo thông tin và tấn công tin học nhắm vào đảng Dân Chủ.

Hiện tại, cơ quan tình báo Mỹ không đưa ra bất kỳ bình luận nào. Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn cho rằng các hành động được cho là do Nga giật dây đều không ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Còn tổng thống Nga Putin luôn bác bỏ mọi cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.