Đức bắt giam nghi can thánh chiến trong vụ nổ Dortmund

Tư pháp Đức hôm qua 13/04/2017 đã ra lệnh bắt giam một nghi can người Irak, bị câu lưu sau vụ nổ nhắm vào chiếc xe chở các cầu thủ đội bóng Borussia Dortmund. Nghi can vốn là thành viên của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo.

Chưởng lý liên bang cho biết Abdul Beset A., 26 tuổi, đã tham gia tổ chức khủng bố Nhà Nước Hồi Giáo (Daech, IS) tại Irak từ cuối năm 2014 và chỉ huy một đơn vị gồm 10 quân thánh chiến. Nhiệm vụ của nhóm này là chuẩn bị các vụ bắt cóc, trấn lột và giết người. Nghi can đến Thổ Nhĩ Kỳ tháng 3/2015 và sang Đức vào đầu năm ngoái. Từ Đức, nghi can vẫn tiếp tục giữ liên lạc với các thành viên Daech.

Tuy nhiên vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy Abdul có tham gia vụ tấn công vào chiếc xe chở đội bóng Dortmund tối thứ Ba 11/4, hành động được chính quyền Đức cho là mang tính khủng bố. Nghi can bị câu lưu hôm thứ Tư 12/4, sau khi cảnh sát khám xét nhà. Theo nhật báo Bild, cảnh sát đang chú ý đến hai nghi can khác, một cảm tình viên tân phát-xít và một thành viên cực tả.

Tờ báo cho biết các ngòi nổ quân sự đã được sử dụng để nối liền ba quả bom, được kích nổ từ xa bằng điện thoại di động. Vụ nổ làm hậu vệ người Tây Ban Nha Marc Bartra và một cảnh sát bị thương, gây chấn động cách xa hàng trăm mét.

Ba lá thư có nội dung giống nhau và in tại Đức, đã được tìm thấy tại hiện trường, « nhân danh Allah » đòi hỏi Đức chấm dứt các phi vụ thám sát ở Syria và đóng cửa căn cứ quân sự Mỹ ở Ramstein. Tuy vậy thư không có logo hay cờ của Daech, và tổ chức thánh chiến này thường nhận trách nhiệm qua các video và thông cáo chứ không phải bằng thư.

Vụ nổ đã làm cho trận đấu lượt đi vòng tứ kết Cúp C1 giữa Borussia Dortmund và AS Monaco bị hoãn lại 24 tiếng đồng hồ, với kết quả Monaco thắng 3-2. Huấn luận viên đội Dortmund tố cáo : « Chỉ vài phút sau vụ tấn công, người ta bảo chúng tôi vẫn phải thi đấu, cứ như là chiếc xe buýt chỉ bị một lon bia ném trúng ».

Về mặt chính trị, thủ tướng Đức Angela Merkel than phiền cuộc chiến chống khủng bố bị ngăn trở do các bang có luật lệ khác nhau. Đặc biệt là tại bang Nordrhein-Westfalen mà thành phố Dortmund trực thuộc, cảnh sát chỉ được kiểm soát những người tình nghi trên đường phố khi có những dấu hiệu thật cụ thể.