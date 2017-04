Vụ nổ ở Dortmund: Cảnh sát Đức bắt một nghi can

Hôm nay, 12/04/2017, cảnh sát Đức loan báo đã bắt giữ một nghi can trong khuôn khổ cuộc điều tra về các vụ nổ nhắm vào một đội bóng ở Dortmund. Tư pháp Đức cho rằng đây là một hành động “khủng bố”.

Theo lời bà Frauke Kohler, một phát ngôn viên của Viện Công tố chống khủng bố của Đức, cuộc điều tra tập trung vào hai nghi can thuộc một hệ phái Hồi Giáo cực đoan. Một trong hai nghi can này đã bị câu lưu. Phát ngôn viên này cho rằng đây là một hành động mang tính chất khủng bố và thông báo là cảnh sát đã tìm thấy tại nơi xảy ra vụ nổ ba bức thư có cùng nội dung nhận trách nhiệm, do vậy, đây có thể là một vụ tấn công khủng bố thánh chiến.

Bà Kohler xác nhận thông tin của báo chí Đức hôm nay, theo đó bức thư nhận trách nhiệm về vụ này có nói đến việc nước Đức tham gia liên quân quốc tế chống tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo ở Syria.

Hôm qua, chiếc xe bus chở các cầu thủ của câu lạc bộ Borussia Dortmund đã bị tấn công bằng chất nổ khiến trận tứ kết Cúp C1 gặp đội AS Monaco phải bị dời lại đến tối nay.

Theo báo chí Đức, các khối chất nổ này đã được giấu trong một hàng rào gần con đường mà chiếc xe bus của CLB Dortmund đi qua. Các vụ nổ đã khiến kính xe vỡ nát và làm bị thương ở cổ tay phải hậu vệ quốc tế người Tây Ban Nha Marc Bartra. Các vụ nổ xảy ra vào khoảng hai giờ trước khi bắt đầu trận Dortmund – Monaco. Đến 20h30, theo quyết định của CLB Dortmund và UEFA, ban tổ chức thông báo dời trận đấu sang ngày hôm nay.