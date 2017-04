Khủng bố ở Stockholm : Người dân Thụy Điển tỏ tình đoàn kết

Vụ tấn công bằng xe tải đã làm người dân Thụy Điển bị sốc nặng. Hàng chục ngàn người đã lên mạng xã hội Facebook kêu gọi tổ chức và tham gia vào cuộc « tuần hành vì tình yêu » diễn ra vào lúc 14h chiều hôm nay, gần nơi xảy ra vụ khủng bố tại thủ đô Stockholm.

Liên quan tới cuộc điều tra, sau vụ khủng bố dùng xe tải cán chết 4 người tại thủ đô Stockholm, hôm thứ Sáu, các nhà điều tra Thụy Điển đã bắt giữ một người Uzbekistan, 39 tuổi.

Theo thông tín viên trong khu vực Régis Genté, thì nghi can chính dường như tên là Rahmat Akilov, người gốc Samarkande, Uzbekistan. Người này đã bị khước từ quy chế tị nạn và có dính líu đến một vụ rửa tiền nhằm tài trợ cho tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo tại Syria và Irak.

Trong thời gian qua, một số vụ khủng bố đã xẩy ra mà thủ phạm là những người Uzbekistan. Vậy tại sao có nhiều người Uzbekistan dính líu vào làn sóng khủng bố trong những tháng qua, thông tín viên Régis Genté giải thích :

« Bản chất độc tài của chính quyền tại Uzbekistan giải thích phần nào vì sau đất nước này lại sản sinh ra nhiều chiến binh thánh chiến đến như vậy trong những năm gần đây.



Sự thô bạo của chế độ Uzbekistan đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc ra đời của Phong Trào Hồi Giáo Uzbekistan, từ đầu những năm 1990. Phong trào này được biết đến do ủng hộ phe Taliban tại nước láng giềng Afghanistan cũng như ở Trung Á với ý định lật đổ tổng thống Uzbekistan Islam Karimov trong những năm 2000. Ông Karimov đã qua đời hồi tháng Chín năm ngoái.



Năm 2015, bị suy yếu, Phong Trào Hồi Giáo Uzbekistan đã ủng hộ tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo Daech.



Hiện nay, có hàng trăm người Uzbekistan trong hàng ngũ của Nhà Nước Hồi Giáo tại Syria và Irak. Đấy cũng chính là vì Uzbekistan, khoảng 30 triệu dân, một nước Cộng Hòa Xô Viết cũ, thế tục và có đa số dân theo đạo Hồi, đã hội nhập mạnh mẽ trong một thế giới toàn cầu hóa.



Thân phận những người Uzbekistan di cư, nhất là ở Nga, nơi có tới hơn 2 triệu người, thường làm nẩy sinh những cảm giác thất vọng, hẫng hụt, bất công, những hoàn cảnh kinh tế, xã hội khó khăn nhất ».

Theo tin mới nhất, các nhà điều tra Thụy Điển đã bắt được thêm 1 nghi can. Tuy nhiên, tòa án Stockholm không nói rõ liệu nghi can này có liên hệ gì với nghi can chính Rahmat Akilov người Uzbekistan hay không.

Còn tại nước láng giềng Bắc Âu Na Uy, nhà chức trách thông báo đêm hôm qua, rạng sáng hôm nay, cảnh sát đã phá được một thiết bị nổ « giống như một quả bom » ở khu phố Gronland, tại thủ đô Oslo. Khu phố Gronland là một khu phố có nhiều quán bar và nhà hàng, nằm cách trung tâm Oslo chưa đầy 1km. Cảnh sát đã bắt được một nghi phạm. Cuộc điều tra hiện vẫn đang tiếp tục.