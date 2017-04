Thụy Điển bắt giữ nghi can vụ khủng bố ở Stockholm

Sau vụ khủng bố bằng xe tải khiến 4 người chết ở thủ đô Stockholm hôm qua, sáng sớm hôm nay, 08/04/2017, Viện Công tố Thụy Điển loan báo tạm giam một nghi can người gốc Uzbekistan.

Hôm qua, một chiếc xe tải chạy với tốc độ rất nhanh đã đâm vào khách bộ hành tại một con đường rất đông người qua lại ở trung tâm Stockholm, khiến 4 người chết và 15 người bị thương. Chín người bị thương nặng cho tới sáng nay vẫn còn trong bệnh viện. Hành động tấn công bằng xe tải khiến người ta nhớ tới các vụ khủng bố ở Nice (Pháp), Berlin (Đức) và Luân Đôn (Anh), mà tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo đã nhận là tác giả. Tuy nhiên, hiện giờ chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ khủng bố hôm qua.

Nghi can trong vụ khủng bố ở Stockholm đã bị bắt giữ tối hôm qua tại một thị trấn ở phía bắc thủ đô Thụy Điển, với tội danh « giết người mang tính chất khủng bố ».Viện Công tố không nêu danh tính của nghi can này, nhưng theo cảnh sát Thụy Điển đây đúng tài xế đã lái xe tải gây án, mà camera quay được tại nơi xảy ra vụ tấn công khủng bố và đã bị cảnh sát phát lệnh truy nã. . Cảnh sát cũng đã xác nhận thông tin của báo chí Thụy Điển rằng nghi can là một người gốc Uzbekistan, một quốc gia Hồi Giáo vùng Trung Á, 39 tuổi và cũng là một cảm tình viên của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo.

Vội vã quay trở về Stockholm hôm qua, thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven tuyên bố : « Thụy Điển đã bị tấn công ». Tối qua, ông đã đến đặt bó hoa tưởng niệm tại nơi xảy ra vụ khủng bố. Thủ tướng Lofven cũng đã hủy tham dự đại hội toàn quốc của đảng Xã Hội Dân Chủ. Hôm nay, hoàng cung, trụ sở chính phủ, Quốc Hội và tòa đô chính Stockholm đều treo cờ rủ, để tang các nạn nhân khủng bố.

Cho tới nay, Thụy Điển vẫn là một quốc gia rất yên bình, chỉ bị tấn công khủng bố một lần vào tháng 12/2010, với một vụ nổ bom tự sát, nhưng chỉ làm một số khách bộ hành bị thương nhẹ.

Phản ứng cam phận của cư dân thủ đô Thụy Điển

Ngay sau khi thông tin về vụ khủng bố bằng xe tải được loan ra, thông tín viên RFI tại Stockholm, Violette Goarant, đã cố tìm hiểu tâm trạng và cảm xúc của cư dân thủ đô Thụy Điển:

'' Sau vụ tấn công tại Stockholm, vào chiều qua tất cả các phương tiện chuyên chở ở thủ đô Thụy Điển đều ngừng chạy: Hành khách đều ra khỏi các toa tàu điện ngầm ngừng lại ở bến, để dán mắt vào các chiếc điện thoại thông minh. Đám đông tràn ngập các con đường dành cho xe đạp song song với các trục lộ xe hơi cũng đông nghịt xe cộ.

Một đám người đã vây quanh một bà cụ tên Marion, ngồi bên lề đường, vẻ rất âu lo. Bà cho biết có một đứa cháu đang ở trung tâm thành phố, và bà ngồi đấy đợi cháu. Marion nói là vụ tấn công làm bà rất sợ, nhưng bà tỏ ra rất cam phận: "Tôi đã chờ đợi vụ này, và bây giờ nó đã xẩy ra. Đúng là thế giới đã trở nên điên rồ, thật sự là điên rồ".

Cách đó không xa là một thanh niên đã ở trong khu trung tâm thành phố lúc khủng bố xẩy ra, vẻ vẫn còn bị sốc: "Thật khủng khiếp, tôi không biết nói sao. Tôi chỉ muốn về nhà và không nghĩ ngợi gì nữa, tôi thật tinh không biết…

Máy nghe trên tai, một phụ nữ như đang vội vã, cố giải thích tâm trạng: "Dĩ nhiên là tôi sợ và bị sốc. Tôi lo ngại cho bạn bè, cho gia đình".

Ở Thụy Điển, theo truyền thống tối thứ Sáu là một thời điểm được đặc biệt dành để chia sẻ với bè bạn hay gia đình. Ngày thứ Sáu 07/04 này càng đặc biệt hơn nữa.''