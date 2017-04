(AFP) – Pháp mở điều tra về vụ một người Trung Quốc bị cảnh sát bắn chết. Viện Công tố Paris hôm qua 05/04/2017 cho rằng còn có nhiều góc tối cần làm sáng tỏ và muốn gửi tới gia đình nạn nhân Lưu Thiếu Nghiêu thông điệp là họ muốn làm rõ các nghi vấn về những gì đã thực sự xảy ra tối hôm 26/03/2017.

(REUTERS) – Chủ tịch tập đoàn Lotte của Hàn Quốc bị triệu tập thẩm vấn. Ông Shin Dong-Bin sẽ phải trả lời các thẩm phán vào ngày mai, 07/04/2017, trong khuôn khổ cuộc điều tra vụ tai tiếng tham nhũng, « hối mại quyền thế », dẫn đến việc phế truất và bắt giữ tổng thống Park Geun Hye.

(AFP) – Manila đạt thỏa thuận hưu chiến tạm thời với phe nổi dậy Cộng Sản. Chính phủ Philippines và phe nổi dậy Cộng Sản hôm qua 05/04/2017, đã ra thông báo như trên nhằm củng cố cơ hội thành công cho cuộc hòa đàm đang diễn ra tại La Haye để kết thúc nhiều thập kỷ đụng độ tại nước này.

(AFP) – Thái Lan ban hành Hiến Pháp mới. Văn kiện đã được quốc vương, Maha Vajiralongkorn, đặt bút ký thông qua hôm nay 06/04/2017. Bản Hiến Pháp thứ 28 kể từ năm 1932 sẽ trao thêm cho quân đội nhiều quyền hành trong chính phủ, đồng thời mở đường cho việc tổ chức các cuộc bầu cử kể từ khi quân đội lên cầm quyền lãnh đạo đất nước từ ba năm qua. Bản Hiến Pháp được thông qua sau một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào tháng 8/2016.

(REUTERS) – Lãnh đạo Miến Điện phủ nhận có « thanh lọc sắc tộc ». Trả lời phỏng vấn đài BBC hôm qua, 05/04/2017, bà Aung San Suu Kyi, giải Nobel Hòa Bình còn nói thêm là việc cộng đồng quốc tế sử dụng thuật ngữ « thanh lọc sắc tộc » để diễn tả những gì đang xảy ra đối với cộng đồng thiểu số Rohingya tại bang Rakhine là « quá nặng nề ».

(AFP) – Ngoại trưởng Mỹ công du Nga vào hai ngày 11 và 12/04. Theo thông cáo của bộ Ngoại Giao Nga đưa ra ngày hôm qua 05/04/2017, « các chủ đề cuộc chiến chống khủng bố, đặc biệt là chống tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo và các nhóm khủng bố khác », các cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, cũng như ở Ukraina sẽ là nội dung bàn thảo chính giữa ông Rex Tillerson và đồng nhiệm Nga Serguei Lavrov.

(AFP) –Nga có gần 20 triệu người sống dưới ngưỡng nghèo. Theo cơ quan thống kê Rosstat của Nga trong năm 2016, có đến 13% dân số có mức thu nhập dưới 9.691 rúp/ tháng (tương đương với 160 euro). Đây là mức cao nhất kể từ 10 năm qua. Kinh tế suy thoái do giá dầu thô trên thế giới giảm cùng với các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga do chính sách can thiệp vào Ukraina đã làm cho giá cả trong nước tăng vọt và sức mua của người dân tụt giảm thê thảm.

(AFP) – Đức mở điều tra 20 người Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thông báo của Viện Công tố Liên bang Đức hôm nay 06/04/2017, 20 người trên bị nghi ngờ làm gián điệp cho chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, với mục đích theo dõi những người ủng hộ giáo sĩ Fethullah Gulen tại Đức.

(RFI) – Madrid tịch biên tài sản người thân tổng thống Bachar al Assad. Tư pháp Tây Ban Nha, phối hợp với cảnh sát Pháp, đã khám xét rất nhiều cơ ngơi của ông Rifaat al-Assad, chú của tổng thống Syria Assad, trong đó có một ngôi nhà nằm trong khuôn viên rộng hơn 3.300 ha và ước tính có giá 60 triệu euro. Tất cả các cơ ngơi này đã bị tịch thu. Nhiều tài khoản ngân hàng của gia đình al-Assad cũng bị phong tỏa với lý do ông Ryfaat lạm dụng công quỹ tại Tây Ban Nha.

(AFP) – Bỉ thu giữ 1,25 tấn cocaine ngoài khơi. Theo Viện Công Tố thành phố Bruges, miền tây bắc nước Bỉ, ngày hôm qua, 05/04/2017, viện Công Tố thành, cảnh sát nước này đã vớt được ngoài khơi 1,25 tấn cocaine, trị giá trị ít nhất 60 triệu euro. Số cocaine này trên được đựng trong 25 bao, mỗi bao 50kg. Nhà chức trách Bỉ hiện chưa xác định được tàu nào thả các túi cocaine nói trên xuống biển và chưa có nghi can nào bị thẩm vấn. Số ma túy trên đã được cảnh sát Bỉ tiêu hủy.

(AFP) – Số người hút thuốc mỗi ngày và tử vong vì thuốc lá vẫn tăng. Đây là kết luận của một báo cáo Global Burden of Diseases, do hàng trăm nhà khoa học thực hiện, được công bố ngày hôm nay 06/04/2017. Theo đó, trong giai đoạn 1990-2015, số người hút thuốc mỗi ngày đã tăng lên gần một tỷ người. Tỷ lệ tử vong trên thế giới vì thuốc lá đã tăng thêm 4,7 %. Như vậy với kết quả nghiên cứu này, cuộc chiến chống thuốc lá vẫn còn xa mới đạt được.