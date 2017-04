(AP) – Hàng chục ngàn người biểu tình đòi trả tự do cho cựu tổng thống Hàn Quốc. Hôm nay 01/04/2017 hàng chục ngàn người ủng hộ bà Park Geun Hye xuống đường đòi trả tự do cho cựu tổng thống vừa bị bắt giam hôm thứ Sáu. Tập trung tại các con đường gần Tòa Đô chính, họ vẫy cờ Hàn Quốc và Mỹ, hô vang các khẩu hiệu đòi giải tán Quốc Hội, tố cáo các đối thủ chính trị của bà Park là thân Bình Nhưỡng. Cảnh sát huy động trên 10.000 nhân viên và hàng trăm xe buýt để giải tán đám đông.

( AFP ) – Brazil : Biểu tình chống các biện pháp khắc khổ. Hôm qua, 31/03/2017,Hàng chục ngàn người dân Brazil lại xuống đường để phản đối các biện pháp khắc khổ mà chính phủ của tổng thống Michel Temer ban hành. Đối với các công đoàn, cuộc biểu tình hôm nay là « động tác làm nóng » cho cuộc tổng đình công mà họ kêu gọi cho ngày 28/04. Lên cầm quyền vào năm 2016, sau khi nữ tổng thống Dilma Rousseff bị truất phế, ông Tmer đã đề ra nhiều biện pháp thắt lưng buộc bụng với hy vọng khởi động lại nền kinh tế Brazil.

(Reuters) – Người biểu tình tấn công trụ sở Quốc Hội Paraguay. Nhiều người biểu tình hôm qua 31/03/2017 đã xông vào trụ sở Quốc Hội Paraguay, phóng hỏa bên trong tòa nhà, sau khi Thượng Viện bỏ phiếu kín cho phép tổng thống Horacio Cartes tái ứng cử thêm một nhiệm kỳ nữa. Người biểu tình đã đốt các vỏ xe, làm sập một phần hàng rào Quốc Hội. Cảnh sát chống bạo động trả đũa bằng lựu đạn cay và đạn cao su. Nhiều người bị thương trong đó có các chính khách, nhà báo, cảnh sát nhưng không rõ con số.

( AFP ) – Hungary mở chiến dịch chống Liên Hiệp Châu Âu. Hôm nay, 01/04/2017, Hungary tung một chiến dịch Liên Hiệp Châu Âu bằng cách đề nghị công dân nước này góp ý về phương cách đối phó với những chính sách của Bruxelles, những chính sách mà theo chính phủ Budapest đang đe dọa nền độc lập của Hungary. Bản câu hỏi gồm 6 câu, chủ yếu về vấn đề nhập cư.

(AFP) – Ukraina bị đe dọa loại khỏi kỳ thi Eurovision lần tới. Ban tổ chức Eurovision đã đe dọa sẽ loại Ukraina, nước chủ nhà cuộc thi năm 2017 ra khỏi các kỳ thi trong tương lai, nếu tiếp tục cấm thí sinh Nga nhập cảnh. Lá thư này được báo chí châu Âu tiết lộ hôm qua 32/03/2017.Cơ quan an ninh Ukraina (SBU) hôm 22/3 đã cấm thí sinh người Nga Ioulia Samoilova đặt chân vào lãnh thổ nước này trong vòng ba năm, do đã trình diễn ở Crimée hồi tháng 6/2015, gần một năm sau khi bán đảo này bị Nga sáp nhập bằng vũ lực. Eurovision cố gắng giải quyết bằng cách đề nghị kênh truyền hình Nga Pervyi Kanal cho thí sinh trên tham gia qua vệ tinh, nhưng đã bị kênh này từ chối.

(AFP) – Thêm 100 triệu người trên thế giới bị nạn đói đe dọa. Giá cả biến động ở mức kỷ lục, xung đột và điều kiện khí hậu khắc nghiệt làm số người có nguy cơ bị đói kém đã tăng thêm 108 triệu trong năm qua – theo một báo cáo do Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Châu Âu bảo trợ, được công bố hôm qua 31/03/2017.Như vậy tổng số người phải đối mặt với tình trạng « mất an ninh lương thực trầm trọng » trên thế giới tăng 35%, so với khoảng 80 triệu người trong năm 2015. Các khu vực đang bị nạn đói đe dọa nặng nề nhất là Nam Soudan, Somalia, Yemen, đông bắc Nigeria.