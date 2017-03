Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ gặp rắc rối

Bị các đồng nghiệp Dân chủ kêu gọi từ chức, chiếc ghế đồng chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ của Devin Nunes đang lung lay. Với chức vụ then chốt này, dân biểu Cộng Hòa này có trọng trách điều tra vụ tai tiếng Matxcơva hỗ trợ cho Donald Trump thắng cử. Vấn đề là mỗi ngày lại có thêm dấu hiệu cho thấy ông thiếu công tâm. Nhật báo New York Times ngày 30/03/2017 tiết lộ chủ tịch Ủy ban Tình báo nhận tin từ hai nhân vật ở … Nhà Trắng.

Từ New York, thông tín viên Grégoire Pourtier tường thuật :

" Devin Nunes bám trụ được bao lâu nữa ? Uy tín của đồng chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện mỗi ngày mỗi mất dần : ông Devin Nunes bị nghi ngờ bảo vệ tổng thống Donald Trump và tiết lộ thông tin với chủ nhân Nhà Trắng trong khi ông có trách nhiệm điều tra về chuyện Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.



Cách nay vài hôm, Devin Nunes đã xác nhận là các dữ kiện mới cho phép nghĩ rằng giới thân cận của tổng thống bị các cơ quan tình báo Mỹ nghe trộm « một cách tình cờ ». Sự kiện này làm Nhà Trắng rất thích thú.



Nhà Trắng hài lòng với tin này vì tổng thống Donald Trump nhiều lần cáo buộc người tiền nhiệm Barack Obama nghe lén ông. Do vậy, « tiết lộ » của dân biểu Devin Nunes « củng cố » lời tố cáo này. Nhưng, vấn đề là « nguồn tin » của Devin Nunes dường như xuất phát từ… Nhà Trắng, địa điểm mà vào một buổi tối, ông bí mật đi tới bằng taxi thay vì dùng xe riêng với tài xế."

Vận đen tiếp tục bám chân tổng thống Donald Trump. Theo The Wall Street Journal, cựu cố vấn an ninh Michael Flynn muốn « điều trần» với FBI và ủy ban Hạ viện và Thượng viện đặc tránh điều tra mối quan hệ giữa tổng thống Donald Trump với chính quyền Nga . Luật sư của tướng Michael Flynn đề nghị « có qua có lại » : Michael Flynn sẽ khai báo thông tin đổi lấy an toàn bản thân, tránh bị truy tố. FBI và hai ủy ban quốc hội chưa chấp thuận đề nghị này.

Do tai tiếng « tiếp xúc nhiều lần » với đại sứ Nga, tướng Michael Flynn phải từ chức cố vấn an ninh quốc gia vào ngày 13/02/2017, vài hôm sau khi được tổng thống Donald Trump bổ nhiệm.