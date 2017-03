(Reuters) - Việt Nam phản đối Đài Loan tập trận xung quanh đảo Ba Bình (Itu Aba). Ngày 30/03/2017, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Việt Nam Lê Hải Bình cáo buộc cuộc tập trận là « sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa, đe dọa hòa bình, ổn định và an toàn hàng hải ». Đợt diễn tập bắn đạn thật của Đài Loan kéo dài từ 29 đến 31/03 xung quanh đảo Itu Aba, mà Đài Loan gọi là Thái Bình và Việt Nam gọi là Ba Bình. Trước đó, lực lượng tuần duyên Đài Loan cho biết cuộc diễn tập bắn đạn thật trên chỉ là một hoạt động bình thường.

(AFP) - Malaysia sẽ trao trả thi hài Kim Jong Nam cho Bắc Triều Tiên. Thông tin trên được khẳng định trong thông cáo của thủ tướng Najib Razak ngày 30/03/2017. Ngoài ra, 9 công dân Malaysia bị giữ lại ở Bắc Triều Tiên, từ khi quan hệ ngoại giao giữa hai nước trở nên căng thẳng sau vụ ám sát Kim Jong Nam ở sân bay Kuala Lumpur, cũng sẽ được hồi hương.

(Reuters) - Trung Quốc tăng cường chiến dịch chống Hồi Giáo cực đoan ở Tân Cương. Hàng loạt biện pháp mới được áp dụng từ ngày 01/04/2017, trong đó có lệnh cấm đàn ông để râu bị cho là « không bình thường » và phụ nữ đeo mạng che mặt ở nơi công cộng. Lệnh cấm cũng liên quan đến việc từ chối nghe radio, xem truyền hình nhà nước và cấm sử dụng từ « Halal ». Loạt quy định mới này được các đại biểu hội đồng vùng Tân Cương thông qua ngày 29/03.

(AFP) - Thái Lan phát hiện một gia đình hổ Đông Dương ở một khu bảo tồn quốc gia, phía đông nước này. Theo một số nhóm bảo vệ động vật, đây là một « điều kỳ diệu » đối với loài hổ Đông Dương đang bị đe dọa tuyệt chủng vì nạn phá rừng và săn bắt thú quý hiếm ngày càng phổ biến. Nhiều bộ phận của loài hổ, như răng và thịt, được coi là bùa hộ mệnh hay để bào chế thần dược trong y học cổ truyền Trung Quốc.

(AFP) - Tư pháp Cam Bốt phạt 20 tháng tù giam đối với cựu lãnh đạo đối lập, ông Sam Rainsy. Bản án được tuyên ngày 30/03/2017. Ông Sam Rainsy hiện sống lưu vong tại Paris, với tội danh vu cáo chính phủ Hun Sen dính líu đến vụ giết hại ông Kem Ley, một bình luận gia chính trị có tên tuổi.

(AFP) - Một nhà đấu tranh dân chủ ở Hồng Kông bị kết án 3 tháng tù vì lăng nhục quan tòa. Alvin Cheng, 28 tuổi, bị cáo buộc không tuân thủ một sắc lệnh giải tán khu trại ở Mong Kok được dựng vào mùa thu 2014. Một nhà đấu tranh khác, Au Yuk Kwan bị án phạt 10.000 đô la Hồng Kông và một tháng tù treo với cùng tội danh trên. Bản án được tuyên ngày hôm nay, chỉ vài ngày sau khi bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam), một nhân vật thân Bắc Kinh, trở thành trưởng đặc khu Hồng Kông.

(AFP) - Tòa án Seoul chuẩn bị ra quyết định về việc bắt giữ cựu tổng thống Park Geun Hye. Theo đề nghị của Viện Công Tố, tòa sẽ phán quyết vào tối 30/3/2017, sau khi đã kết thúc thẩm vấn cựu tổng thống trong khuôn khổ cuộc điều tra tai tiếng tham nhũng.

(AFP) - Tại Hoa Kỳ, các dân biểu bang Florida yêu cầu tổng thống Mỹ Donald Trump hoàn trả chi phí phát sinh từ việc di chuyển. Do các đợt di chuyển thường xuyên từ Nhà Trắng đến nơi nghỉ của ông Trump tại Mar-A-Lago, bên bờ biển Palm Beach, chi phí đang đè nặng lên các doanh nghiệp và chính quyền địa phương (ước tính thiệt hại 720.000 đô la) .

(AFP) - Hơn 225.000 người Mỹ đã ký kiến nghị yêu cầu đệ nhất phu nhân Melania Trump thanh toán khoản chi phí an ninh rất cao. Đây là khoản chi cho nơi ở của bà tại tòa tháp Trump ở New York. Bà tổng thống phải thanh toán hoặc chuyển về sống tại Nhà Trắng. Những người ký đơn lập luận là chi phí an ninh cho tòa tháp Trump không mang lại lợi ích cho nước Mỹ và không thể dùng tiền thuế của dân vào việc này. Theo cảnh sát New York, chi phí bảo vệ Melania Trump và cậu con trai dao động từ 127.000 tới 146.000 đô la/ngày.

(AP) - Ivanka Trump, cô con gái lớn đồng thời là cố vấn của tổng thống Donald Trump thông báo sẽ làm việc không công cho nhà nước. Bà theo gương người chồng Jared Kushner. Tuyên bố ngày 29/03/2017 của Ivanka Trump đã được Nhà Trắng hoan nghênh. Họ gọi Ivanka là «đệ nhất ái nữ - cố vấn của tổng thống ». Trước đây, Ivanka Trump vẫn có văn phòng tại Nhà Trắng dù không phải không phải là nhân viên của chính phủ. Điều này đã gây ra nhiều lời chỉ trích và nghi vấn.

(AFP) - Một thẩm phán Mêhicô bị bắt tại San Diego vì buôn ma túy. Theo thông báo của chính quyền Mỹ và Mêhicô ngày 29/04/2017 , ông Edgar Veytia, khoảng 40 tuổi, thẩm phán bang miền tây Nayarit bị bắt giữ theo một đơn kiện ngày 02/03 của chính phủ Mỹ lên một tòa án ở Brooklyn ở New York. Theo đó, vị thẩm phán Mêhicô bị cáo buộc tham gia vào một mạng lưới sản xuất, nhập khẩu và phân phối ma túy, thuốc phiện, cần sa (marijuana) và ma túy đá (methamphetamine) từ tháng 01/2013 đến tháng 02/2017.

(AFP) - Thỏa thuận giữa chính phủ Syria và phe nổi dậy: 32.000 dân thường sẽ được sơ tán khỏi 4 thành phố đang có chiến sự. Thỏa thuận ngày 28/03/2017 được Iran và Qatar bảo trợ nhằm đảm bảo an toàn cho thường dân Syria ở những nơi có xung đột quân sự. Trong khi đó, thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29/03 thông báo ngưng chiến dịch quân sự « Lá chắn Euphrate » ở miền Bắc Syria sau 7 tháng triển khai. Chiến dịch « Lá chắn Euphrate » nhắm vào phiến quân của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo và lực lượng dân quân người Kurdistan do Mỹ hậu thuẫn. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố chiến dịch « Lá chắn Euphrate » đã thành công và các chiến dịch tiếp theo nếu có thì sẽ mang tên khác.