Chính sách nhập cư của TT Trump: Liệu người châu Á ở Mỹ có bị vạ lây?

Theo các thống kê từ chính phủ và các nhà nghiên cứu, trong số 11 triệu người nhập cư trái phép vào Mỹ, có đến 80% đến từ Mêhicô hay các nước châu Mỹ Latinh. Nhưng cộng đồng nhập cư lớn thứ hai khoảng 1,5 triệu người là từ châu Á.

Phần đông những người này là gốc Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines hay Hàn Quốc. Quan sát của Trung Tâm Nghiên Cứu Pew và Viện Chính Sách Di Dân cho thấy đây cũng là cộng đồng nhập cư trái phép có mức tăng nhanh nhất tại Hoa Kỳ từ năm 2000. Chỉ riêng trong giai đoạn 2009-2014, số dân nhập cư không có giấy tờ đã tăng từ 130 ngàn lên gần nửa triệu người.

Tuy cho đến lúc này, cộng đồng người châu Á nhập cư trái phép vẫn nằm ngoài các cuộc tranh luận, không là tâm điểm tấn công như người Mêhicô hay châu Mỹ Latinh, nhưng việc chính quyền Donald Trump siết chặt chính sách nhập cư khiến họ cảm thấy lo âu.

Trả lời hãng tin Pháp AFP, ông Joon Bang, giám đốc điều hành Korean American Coalition tại Los Angeles ghi nhận kể từ khi ông Trump bước chân vào Nhà Trắng, nỗi sợ hãi trong cộng đồng người Hàn Quốc đã tăng lên đáng kể. Nỗi lo này liên quan đến tất cả mọi đối tượng, từ những người có hay không có giấy tờ cho đến cả những người đã có visa hay đang trong quá trình xin nhập quốc tịch.

Khác với những người nhập cư trái phép vào Mỹ qua ngã biên giới Mêhicô, đa phần những người di dân châu Á không hẳn là người nghèo, và họ đã từng có giấy tờ nhập cảnh theo cách riêng, như visa du lịch hay du học chẳng hạn, rồi sau đó ở lại, một khi giấy tờ hết hạn.

Cũng theo ông Joon Bang, rất nhiều người châu Á không có giấy tờ, đặc biệt là người Hàn Quốc, đã được hưởng lợi nhờ vào các chính sách nhập cư thời Obama như Chương Trình Tạm Hoãn Trục Xuất Những Người Đến Mỹ Bất Hợp Pháp Từ Lúc Nhỏ (Deferred Action for Childhood Arrivals – DACA) và Chương Trình Tạm Hoãn Trục Xuất Cha Mẹ Của Công Dân Mỹ (Deferred Action for Parents of Americans – DAPA).

Giờ đây, với Donald Trump mọi thứ đều trở nên bất định. Nhiều sinh viên châu Á bắt đầu lo lắng, sợ hãi cho tương lai và cũng không biết bám víu vào đâu.

“Con đường nào để được ở lại hợp pháp ? Mua nhà hay là làm đám cưới với một công dân Mỹ ?”, là những câu hỏi mà ông Stephen Yale – Loehr, nhận được từ các sinh viên trong thời gian gần đây.

“Nhưng đôi khi họ đến cũng chỉ để trút nỗi lòng, nỗi khó khăn nhọc nhằn và lo âu liệu rằng họ có sẽ tiếp tục chuyện học hành tại Cornell nữa hay không ?”

Là một chuyên gia tư vấn về nhập cư và là giáo sư trường luật Cornell Law School, nhưng bản thân ông Stephen cũng chẳng biết được điều gì hơn là khuyên họ hãy kiên nhẫn đợi chờ.