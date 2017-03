Vương Quốc Anh khởi động tiến trình ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu

Chín tháng sau khi người dân bỏ phiếu tán đồng kế hoạch được mệnh danh là Brexit, tức là rút ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu, ngày hôm nay, 29/03/2017, thủ tướng Anh Theresa May chính thức khởi động tiến trình lịch sử này, và mở ra hai năm đàm phán được đánh giá là rất khó khăn để giải quyết các vấn đề phát sinh từ việc chia tay.

Ngay từ tối hôm qua, thủ tướng Anh đã ký tên vào bức thư gởi chủ tịch Liên Hiệp Châu Âu Donald Tusk, nêu lên điều khoản 50 của Hiệp Định Lisboa của châu Âu để chính thức hóa việc ra khỏi khối này.

Bức thư dài tám trang, mà nội dung không hề được Luân Đôn tiết lộ, được chuyển đến tay ông Tusk vào 11 giờ 30 trưa nay, giờ Bruxelles. Đây là tín hiệu bắt đầu một tiến trình thương thuyết dự trù kéo dài 2 năm, từ nay cho đến cuối tháng Ba năm 2019, để xác định các nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi bên.

Từ Bruxelles, thông tín viên RFI Pierre Benazet nêu lên những mốc chính trong lịch trình Brexit nhìn từ phía Liên Hiệp Châu Âu :

"Chính Sir Tim Barrow, đại sứ thường trực của Vương Quốc Anh bên cạnh Liên Hiệp Châu Âu là người đích thân mang thư của chính phủ Anh gửi cho chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Donald Tusk. Trong bức thư, chính quyền Anh chính thức gợi lên điều khoản 50 Hiệp Định Châu Âu khởi động việc Anh Quốc rút khỏi Liên Hiệp, 44 năm sau khi gia nhập khối thị trường chung.

Ông Donald Tusk phát biểu ngắn gọn để xác nhận việc nhận thư của Luân Đôn, nhưng điều người ta chờ đợi là phản ứng bằng văn bản của ông. Chủ tịch Hội Đồng Châu Âu từng hứa là sẽ có thư trả lời trong 48 tiếng đồng hồ, gởi đến 27 thành viên còn lại của Liên Hiệp Châu Âu, trong đó ông phác họa những nét chính về những gì mà các thành viên châu Âu muốn đạt được trong cuộc đàm phán sắp tới với Anh Quốc.

Và trong thời hạn một tháng, tức ngày 29/04, sẽ cuộc có họp thượng đỉnh Châu Âu mà không có Anh Quốc, trong đó các thành viên Liên Hiệp Châu Âu sẽ vạch ra những lằn ranh đỏ, những mục tiêu mà họ muốn đạt được trong cuộc đàm phán, cũng như những điểm mà họ không thể nhượng bộ.

Các nước sẽ ủy thác cho Ủy Ban Châu Âu thương lượng với Luân Đôn. Cựu Ủy Viên Châu Âu người Pháp Michel Barnier đảm trách việc thương thuyết hy vọng sẽ kết thúc được đàm phán trong vòng 18 tháng, vì sau đó còn phải chờ 27 thành viên phê chuẩn thì Anh Quốc mới ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu trong thời hạn quy định, tức trong 2 năm.

Về phần mình, trước Nghị Viện Anh Quốc vào trưa nay, thủ tướng Theresa May đã nỗ lực kêu gọi đoàn kết vào lúc Vương Quốc Anh vẫn chưa hết chia rẽ giữa các phe bênh và chống Brexit. Bà cũng trấn an mọi người trước nhiều vấn đề cần giải quyết do việc Luân Đôn chia tay với Bruxelles, từ số phận công dân châu Âu cư ngụ tại Anh Quốc và kiều dân Anh tại Liên Hiệp Châu Âu, cho đến món tiền có thể lên đến 60 tỷ euros mà Bruxelles có thể đòi Luân Đôn phải trả".