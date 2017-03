(Kyodo) - Lãnh đạo cao cấp nhất của Nhật Bản thăm Đài Loan từ năm 1972

Thứ trưởng bộ Nội Vụ và Thông Tin, Jiro Akama viếng thăm Đài Loan trong hai ngày 25-26/03/2017. Dù đề ra mục tiêu đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, du lịch và quảng bá cho nghệ thuật ẩm thực của xứ hoa anh đào, nhưng chuyến công tác nói trên của một thành viên chính phủ Nhật khiến Bắc Kinh giận dữ. Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình. Tiếp đón quan chức Nhật Bản, chủ tịch Hiệp Hội Đối Tác Á Đông của Đài Loan không nêu đích danh Trung Quốc nhưng cho biết là « không dễ để tổ chức chuyến đi » của ông Akama và cả phía Đài Loan lẫn Nhật Bản đều đã phải « vượt qua nhiều khó khăn ».

(Reuters) - Một kiều dân Đài Loan mất tích : đảng Dân Tiến phản đối Bắc Kinh im lặng

Ông Lý Minh Triết (Lee Ming-che), được biết đến như một người tranh đấu cho các quyền con người tại Trung Quốc, đã mất tích hôm Chủ nhật 19/03/2017 tại Trung Quốc, sau khi nhập cảnh vào nước này qua ngả Ma Cao. Hôm nay, 26/03, đảng Dân Tiến – cầm quyền tại Đài Loan - phê phán Bắc Kinh đã không thực hiện cam kết bảo vệ quyền của người Đài Loan tại Hoa lục, điều mà Trung Quốc thường nhắc lại. Theo giám đốc Ân Xá Quốc Tế tại Đông Á, Nicholas Bequelin, trường hợp công dân Đài Loan Lý Minh Triết mất tích tại Trung Quốc cho thấy tình trạng an toàn nói chung của những người cộng tác với xã hội dân sự Trung Quốc bị đe dọa.

(AFP) - Đội bay biểu diễn của Không Quân Pháp - Patrouille de France - bay ngang tượng Nữ Thần Tự Do New York

Lần đầu tiên từ năm 1986, Patrouille de France bay biểu diễn phục vụ công chúng Mỹ. Ngày 25/03/2017, tám chiếc Alphajet của Không Quân Pháp bay ngang tượng Nữ Thần Tự Do trên đảo Manhattan, New York, biểu tượng lớn nhất của nước Mỹ. Khoảng 2.000 khán giả trong 10 phút đồng hồ tận mắt trông thấy các màn bay biểu diễn ngoạn mục của đội bay Patrouille de France. Khói ba màu xanh trắng đỏ, màu cờ của Pháp phủ lên một góc bầu trời xanh New York. Trong một tháng rưỡi, Patrouille de France liên tục biểu diễn tại 24 thành phố trên đất Mỹ, để kỷ niệm 100 năm Hoa Kỳ tham gia Đệ Nhất Thế Chiến, bên cạnh các đồng minh. Sau bức tượng Nữ Thần Tự Do tại New York, Patrouille de France sẽ bay ngang qua bầu trời thủ đô Washington và trụ sở Bộ Quốc Phòng hay cây cầu Golden Gate nổi tiếng trong vịnh San Francisco.

(AFP) - Venezuela gọi Liên Hiệp Quốc giúp thuốc chữa bệnh, ngày 25/03

Theo một số chuyên gia, quốc gia Nam Mỹ hiện thiếu đến 85% lượng dược phẩm cần thiết, để phục vụ cho các nhu cầu hiện tại. Nhà nước Venezuela hiện còn nợ ngành dược phẩm hơn 5 tỉ đô la. Đề nghị cứu trợ dược phẩm là yêu cầu của đối lập và nhiều y bác sĩ Venezuela từ nhiều tháng nay.

(AFP) - Brazil : biểu tình chống tham nhũng tại hơn 80 thành phố

Biểu tình dự kiến diễn ra hôm nay, 26/03, theo lời kêu gọi của phong trào Vem Pra Rua. Tên gọi của phong trào này có nghĩa là “hãy xuống đường”. Chính phong trào Ven Pra Rua đã huy động hàng triệu người biểu tình trong những năm gần đây. Một trong các hệ quả là tổng thống Dilma Rousseff bị phế truất, do cáo buộc về các khuất tất trong lĩnh vực tài chính công.

(AFP) – Liên Hiệp Quốc kêu gọi Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran cứu thỏa thuận ngưng bắn cho Syria

Đàm phán vãn hồi hòa bình cho Syria tại Genève- Thụy Sĩ bước sang ngày thứ ba. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria Staffan de Mistura ngày 25/03/2017 kêu gọi Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran bảo đảm thỏa thuận ngưng bắn do ba quốc gia này hậu thuẫn được tôn trọng. Theo ông de Mistura, thỏa thuận này đang bị đe dọa và kéo theo những “hậu quả tai hại về mặt an ninh đối với thường dân Syria”. Quân đội chính phủ Damas với sự hỗ trợ của Nga và Iran đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô nhắm vào phe nổi dậy gần thủ đô Syria và thành phố Hama.

(AFP) - Hàng chục ngàn người xuống đường kỷ niệm 60 năm Hiệp định Roma khai sinh ra Liên Hiệp Châu Âu

Đúng ngày 25 tháng 3, hàng chục ngàn người tuần hành hành tại Luân Đôn, Berlin hay Roma để bày tỏ lòng thiết tha với Liên Hiệp Châu Âu. Tại Luân Đôn, 80 ngàn người xuống đường đòi ở lại trong Liên Hiệp với những khẩu hiệu như là « đoàn kết vì Châu Âu » hay « Ngưng Brexit ». Tại Berlin, 6.000 người tập hợp trước cổng Brandenburg trong một cuộc « tuần hành vì châu Âu » không mang màu sắc chính trị. Riêng tại Ý, khoảng 10.000 người tiến về thành cổ Colisée biểu thị quyết tâm xây dựng một Liên Hiệp đoàn kết. Nhưng phe chống châu Âu có phần đông hơn. Cảnh sát ước tính có từ 15.000 đến 20.000 người tuần hành đòi một “mô hình khác” cho châu Âu.