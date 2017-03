( AFP ) - Mêhicô dọa ngưng nhập khẩu ngô từ Hoa Kỳ. Để trả đũa việc chính quyền của tổng thống Donald Trump đòi thương lượng lại Hiệp Định Tự Do Thương Mại Bắc Mỹ, Mêhicô dọa ngưng nhập khẩu ngô từ Hoa Kỳ. Ngô là mặt hàng Mỹ được Mêhicô nhập khẩu nhiều chỉ sau xăng, dầu diesel và khí tự nhiên. Ngô là một trong những mặt hàng xuất khẩu quan trọng nhất của các bang Iowa, Bắc Dakota, Kansas, Missouri và Nebraska, những bang đã bỏ phiếu ủng hộ Donald Trump. Các nhà sản xuất ngô ở các bang này đang liên lạc với đại diện của họ ở Washington để nhấn mạnh về tầm quan trọng của Hiệp Định Tự Do Thương Mại Bắc Mỹ đối với ngành này.

(AFP) - Nhóm quân nhân Pháp đầu tiên đến Estonia. Khoảng bốn mươi quân nhân và nhân viên dân sự Pháp sáng 20/03/2017 đã đến Estonia, để chuẩn bị triển khai đơn vị Pháp thuộc đội quân đa quốc gia NATO tại nước này. Lực lượng Pháp gồm 300 quân nhân và các chiến xa Leclerc, VBCI, xe bọc thép VAB, sẽ chiến đấu bên cạnh 800 quân Anh bắt đầu từ tháng Tư. Trong hội nghị thượng đỉnh tháng 7/2016, NATO đã quyết định đưa bốn tiểu đoàn đa quốc gia đến Ba Lan, Litva, Latvia và Estonia. Bốn nước này đã yêu cầu NATO yểm trợ, sau khi Crimée của Ukraina bị Nga sáp nhập năm 2014.

(AFP) - Một nhà đối lập Cuba bị kết án ba năm tù. Nhà ly khai Eduardo Cardet, bị giam giữ từ bốn tháng qua, hôm 20/03/2017, đã lãnh án ba năm tù giam vì « tấn công » nhân viên công lực. Gia đình ông tố cáo phiên tòa mang tính chính trị và cho biết sẽ kháng cáo. Eduardo Cardet là điều phối viên của Phong trào Cơ Đốc Tự Do, bị bắt hôm 30/11/2016 tại tư gia ở tỉnh Holguin. Amnesty International hồi tháng Giêng đã đòi trả tự do cho ông Cardet, nhấn mạnh rằng ông bị bắt do chỉ trích dữ dội cố lãnh tụ Fidel Castro - qua đời năm ngày trước đó - trên báo chí nước ngoài.

(AFP) - Bộ trưởng Nội Vụ các nước Trung Địa Trung Hải họp tại Roma ngày 20/03/2017 để tìm giải pháp ngăn chặn di dân từ Lybia vào Châu Âu. Từ hôm Chủ Nhật 19/03, lực lượng cứu hộ đã vớt được trên 5.000 người ngoài khơi Địa Trung Hải. Một năm sau khi ký thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ để ngăn di dân đổ xô tới Hy Lạp, Liên Hiệp Châu Âu đang tìm giải pháp tương tự với Lybia. Mục tiêu là chặn dòng người di dân trước khi họ tiến ra hải phận quốc tế, đưa họ trở lại các trại tị nạn tại Lybia và đảm bảo quyền và điều kiện sống của họ trong các trại tị nạn này.