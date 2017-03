Chính quyền Trump kháng cáo vụ sắc lệnh nhập cư bị ngăn chận

Đơn kháng cáo của chính quyền sẽ được các tòa án liên bang xem xét, trước khi lên đến Tòa Án Tối Cao - như ông Donald Trump đã dọa sẽ viện đến nếu cần thiết.

Hôm thứ Năm 16/3, thẩm phán Théodore Chuang ở tiểu bang Maryland đã ngăn chận một phần sắc lệnh thứ hai của tổng thống Trump, về việc cấp visa cho công dân sáu nước Hồi giáo, nhưng duy trì việc tạm cấm người tị nạn vào Mỹ trong bốn tháng.

Một thẩm phán khác của Hawai là Derrick Watson thì ngăn chận toàn bộ sắc lệnh. Tại tiểu bang Washington, thẩm phán James Robart cũng ra phán quyết tương tự.

Các tiểu bang do đảng Dân Chủ nắm và các nhà tranh đấu cho rằng sắc lệnh nhập cư của tổng thống Donald Trump mang tính phân biệt đối xử, vi phạm tự do tín ngưỡng ; còn ông Trump khẳng định đã hành động vì an ninh quốc gia.

Hiện nay Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ gồm bốn thẩm phán cấp tiến và bốn bảo thủ, còn thẩm phán thứ chín do ông Trump bổ nhiệm là Neil Gorsuch thì vẫn chưa được phê chuẩn. Giới phân tích cho rằng nếu bộ Tư Pháp Mỹ muốn kháng cáo lên Tòa Án Tối Cao, thì sẽ phải chờ đợi đến khi ông Gorsuch được chính thức trở thành thẩm phán.